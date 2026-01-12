Мусульмане Казахстана признали дипфейки запрещенными шариатом

Шариат — система норм и правил, которые лежат в основе исламского права. Он базируется на священной книге мусульман Коране, а также на Сунне — сборнике изречений о словах и поступках пророка Мухаммеда, но толкование и применение этих норм сильно отличается в зависимости от той или иной правовой школы, или мазхаба, и обычаев страны или региона.