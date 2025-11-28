Популярные темы
МУС отказал экс-лидеру Филиппин Дутерте в освобождении из-под стражи

ГААГА, 28 ноября. /ТАСС/. Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) оставила под стражей бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, обвиняемого в преступлениях против человечности в связи с кампанией по борьбе с наркотиками, и отказалась удовлетворить поданный его защитой запрос о временном освобождении.

Источник: AP 2024

«Отклонив все основания для апелляции, представленные защитой, Апелляционная палата единогласно подтверждает оспариваемое решение Палаты предварительного производства», — заявила судья Апелляционной палаты МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса, оглашая решение.