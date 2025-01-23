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Муравьи показали способ навсегда избавиться от пробок на дорогах

Ученые раскрыли секреты муравьев по плавному движению в больших количествах. Их способ может помочь людям избавиться от заторов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: University of Trento

Как пишет PHYS.org, двое профессоров из Университета Тренто решили изучить поведение муравьев. В частности, ученые пытались выяснить, как насекомым удается передвигаться упорядоченно, без остановок и перебоев, даже если их очень много.

Эксперты наблюдали за 30-сантиметровой муравьиной тропой (эквивалентно 100 длинам тела каждого муравья). Исследователи изучили видеоматериалы с помощью алгоритмов глубокого обучения. Также они посмотрели, как перемещаются отдельные особи. После этого ученые составили карту их траекторий, скоростей, потоков и плотностей.

Как отметил профессор, специализирующийся на кафедре гражданского, экологического машиностроения, и соавтор исследования Марко Герриери, муравьи могут справляться с двусторонними транспортными потоками, похожими на наши транспортные развязки. Это отличает их от многих других видов. При этом муравьи умудряются двигаться плавно.

Известно, что насекомые идут по феромонным тропам, отмеченным лидером-муравьем. Насекомые передвигаются колоннами с небольшими промежутками и без обгона. По словам профессора Герриери, этот способ может помочь и людям.

Ученые полагают, что в будущем системы дорожного движения транспорта можно будет создавать с оглядкой на поведение муравьев. Подобно этим насекомым, общающимся с помощью феромонов, подключенные и автоматизированные машины могли бы использовать передовые коммуникационные технологии для общения друг с другом и управления дорожной инфраструктуры.

Авторы работы считают, что такой подход мог бы помочь ученым сформировать скоординированные колонны. Они бы двигались на высоких скоростях с близким интервалом по параллельным полосам. Такая стратегия может повысить эффективность дорожного движения. Вероятно, это поможет и сократить выбросы газов.

Муравьи, кстати, вообще умеют многое. Недавно мы показывали, как они занимаются фермерством, выращивая тлю и собирая урожаи грибов.