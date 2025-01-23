Муравьи показали способ навсегда избавиться от пробок на дорогах

Как отметил профессор, специализирующийся на кафедре гражданского, экологического машиностроения, и соавтор исследования Марко Герриери, муравьи могут справляться с двусторонними транспортными потоками, похожими на наши транспортные развязки. Это отличает их от многих других видов. При этом муравьи умудряются двигаться плавно.