Муравьи научились общаться феромонами сотню миллионов лет назад

Чтобы передавать информацию в сообществе, особи должны уметь коммуницировать друг с другом. Человек способен общаться словами и жестами, а пчелы делятся информацией с помощью танца и химических сигналов — феромонов. Этим же инструментом пользуются и другие насекомые, например, термиты, осы и муравьи. Считается, что последние стали социальными сразу, как только возникло самостоятельное семейство, то есть 100−105 млн лет назад.
До сих пор ученые не находили доказательств общественной жизни муравьев, так как феромоны — это летучие соединения, которые не сохраняются. Теперь же специалисты из США и Японии использовали новый метод, чтобы убедиться в существовании социальности у насекомых с момента возникновения семейства. Работа опубликована в журнале Science Advances.
Специалисты визуализировали простейшие органы чувств беспозвоночных, микросенсиллы, на антенных усиках двух самок ископаемых муравьев, взятых из образцов янтаря возрастом около 100 миллионов лет.
Изучив антенны насекомых, ученые обнаружили четыре разных типа сенсилл, которые характерны для современных муравьев. Специалисты предположили, что они позволяли древним насекомым улавливать сигналы тревоги, исходящие от сородичей, и отличать своих соседей по гнезду по феромонам-индикаторам. Это указывает на то, что у древних насекомых существовала социальность. И это являлось их экологическим преимуществом перед другими существами еще 100 млн лет назад.
Также ученые рассказали, почему в меловой период муравьи составляли всего 1% от всех насекомых. Предположительно, поначалу насекомые жили небольшими группками в несколько десятков особей, подобно примитивному подсемейству Amblyoponinae, в котором численность особей в семье составляла не более сотни.
Ранее ученые узнали, что помогает муравьям искать дорогу домой.
Анна Морозова