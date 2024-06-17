Муравьи научились общаться феромонами сотню миллионов лет назад

Изучив антенны насекомых, ученые обнаружили четыре разных типа сенсилл, которые характерны для современных муравьев. Специалисты предположили, что они позволяли древним насекомым улавливать сигналы тревоги, исходящие от сородичей, и отличать своих соседей по гнезду по феромонам-индикаторам. Это указывает на то, что у древних насекомых существовала социальность. И это являлось их экологическим преимуществом перед другими существами еще 100 млн лет назад.