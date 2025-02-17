Муравьева всё-таки спела. До и после «Карнавала» Татьяны Лиозновой

К началу восьмидесятых зрители, казалось, хорошо знали, что могла бы снять режиссер Татьяна Лиознова. «Им покоряется небо», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Мы, нижеподписавшиеся» — никаких комедий, музыка соответствующая, торжественная: «Свистят они, как пуля у виска». И после всех предыдущих работ Лиознова выпускает фильм совсем в другом жанре, и этот фильм — на удивление — тоже оказывается в числе любимых у аудитории кинотеатров. Впрочем, рука режиссера чувствовалась и в этой легкой музыкальной мелодраме.
Может ли Муравьева сыграть вчерашнюю школьницу?
Лиознова, кажется, в этом нисколько не сомневалась, хотя актрисе тогда было 32 года, а играть ей предстояло 18-летнюю девушку Нину Соломатину, которая отправилась покорять Москву из провинциального Оханска. Подобные случаи в кино были, конечно, — юную Золушку в фильме 1947 года играла 37-летняя Янина Жаймо, Григорий Александров применял различные приемы, чтобы «омолодить» на экране свою супругу Любовь Орлову, да и, например, 20-летнего Пьера Безухова в эпопее «Война и мир» сыграл 42-летний Сергей Бондарчук, — но это особый случай, для экранизации литературных произведений допустимый.
Впрочем, Муравьеву утвердили почти без проб — авторитет у Лиозновой был высокий. К тому же они работали вместе на картине «Мы, нижеподписавшиеся», да и роль Людмилы в фильме «Москва слезам не верит» тоже шла в зачет, так что Лиознова знала, кого она приглашает и на что Муравьева способна. Правда, режиссер попросила актрису похудеть, а заодно научиться кататься на роликовых коньках. Обе просьбы Муравьева выполнила, а особенности работы съемочных групп привели к тому, что в соседних кадрах могли быть и впервые ставшая на ролики актриса, и уже опытный роллер, от которого требовалось «кататься похуже».
Фильм о себе и своей жизни
Впрочем, «Карнавал» в фильмографии Лиозновой появился не случайно. Ещё в конце 1940-х она оказалась почти в таком же положении, как и Нина Соломатина. Тогда Лиознова уже окончила ВГИК (курс Герасимова и Макаровой), успела поработать помощником режиссёра на «Молодой гвардии», но сразу после распределения на студию имени Горького была уволена — в рамках кампании по борьбе с космополитизмом. Три года дипломированный режиссер буквально выживала вне профессии, и лишь после ей разрешили снова вернуться на киностудию. Лиознова и в интервью говорила, что снимала «Карнавал» о себе и о своей жизни, хотя, конечно, в фильме показана совсем другая эпоха — самое начало восьмидесятых — и совсем другие люди.
А вот Муравьева осталась недовольна своей героиней — та на неё, девушку из Москвы, которой не нужно было «покорять столицу», была совсем не похожа. Но свою роль актриса исполнила честно и по выбору читателей журнала «Советский экран» стала лучшей актрисой года. Правда, был у Муравьевой и другой повод для обиды: актриса хотела сама спеть все песни для картины, но Лиознова решила сделать ставку на профессионалов и пригласила певицу Жанну Рождественскую. Впрочем, тут Муравьева отыгралась чуть позже — она записала на «Мелодии» миньон с «Позвони мне, позвони» — и сейчас сложно представить эту композицию в исполнении кого-то другого.
Самая обаятельная
И Лиознова была бы не Лиозновой, если бы не вставила в свой фильм небольшую шутку над зрителями. Речь идет о фильмах, на которые собираются пойти Нина и её друзья в самом начале «Карнавала», они рассматривают несколько афиш и в конце концов останавливаются на немецкой мелодраме «Смерть у моря». Эту мелодраму потом на полном серьезе ждали, до сих пор далеко не все знают, что афишу для неё нарисовали реквизиторы фильма Лиозновой, а кадры, над которыми плачут подружки, сняты специально. Роли в этом «фильме в фильме» сыграли актеры Ольга Блок-Миримская и Виктор Иванов, а интерьеры, кажется, снимались в Крыму. Также не существует в природе фильм Эда Груна «Флэни» с Линдой Сиг в главной роли, но в этом случае обошлись одной афишей, так что никто не знает, как выглядит эта загадочная звезда Линда Сиг.
А вообще весь «Карнавал» снят в двух городах — в Калуге и Москве; Калуга исполнила роль провинциального Оханска (хотя такой городок есть в Пермском крае), ну, а Москва осталась сама собой.
В прокат «Карнавал» вышел 17 февраля 1982 года. Отзывы от коллег и зрителей были самые комплиментарные, но кассовым хитом картина не стала — с аудиторией в 30,4 млн она заняла лишь девятое место в общем годовом рейтинге. Впрочем, если считать только отечественные релизы, то место будет уже шестым. Напомним, что лидером в том году стала комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82» с 55,2 млн зрителей, а среди других популярных картин были «Мужики!» (38,4 млн), «Душа» (33,3 млн) и «Случай в квадрате 36−80» (33,1 млн).
Для Лиозновой «Карнавал» стал предпоследней режиссерской работой. В 1986-м она сняла ещё телефильм «Конец света с последующим симпозиумом» и отошла от дел. Скончалась она в 2011-м, на 88-м году жизни.
Ирину Муравьеву впереди ждала главная роль в фильме «Самая обаятельная и привлекательная». Эта картина стала лидером проката 1985 года (44,9 млн зрителей) и считается самой известной в карьере актрисы, если, конечно, не считать ленту «Москва слезам не верит». Впрочем, в мелодраме Владимира Меньшова Муравьева играла хоть и заметную, но всё же не главную роль.