Муравьева всё-таки спела. До и после «Карнавала» Татьяны Лиозновой

И Лиознова была бы не Лиозновой, если бы не вставила в свой фильм небольшую шутку над зрителями. Речь идет о фильмах, на которые собираются пойти Нина и её друзья в самом начале «Карнавала», они рассматривают несколько афиш и в конце концов останавливаются на немецкой мелодраме «Смерть у моря». Эту мелодраму потом на полном серьезе ждали, до сих пор далеко не все знают, что афишу для неё нарисовали реквизиторы фильма Лиозновой, а кадры, над которыми плачут подружки, сняты специально. Роли в этом «фильме в фильме» сыграли актеры Ольга Блок-Миримская и Виктор Иванов, а интерьеры, кажется, снимались в Крыму. Также не существует в природе фильм Эда Груна «Флэни» с Линдой Сиг в главной роли, но в этом случае обошлись одной афишей, так что никто не знает, как выглядит эта загадочная звезда Линда Сиг.