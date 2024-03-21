Муравьев предложили использовать в качестве еды и приправы

Так, обыкновенные черные муравьи источают уксусный и кислый аромат и обладают такими же вкусовыми качествами, что объясняется высоким содержанием в них муравьиной кислоты. В то же время муравьи вида чикатана пахли орехом и деревом. От ткачей исходил сладковатый ореховый или карамельный запах.