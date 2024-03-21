Муравьев предложили использовать в качестве еды и приправы

Ученые из Государственного университета Сан-Диего (США) выяснили, что обыкновенные черные муравьи, муравьи-чикатана, и муравьи-ткачи могут стать альтернативным источником витаминов и белков. Исследование опубликовано на сайте The American Chemical Society (ACS).
По словам специалистов, муравьи богаты белком, незаменимыми аминокислотами и витаминами, такими как В12. В ходе работы исследователи также определили, что каждый из четырех видов, идентифированных как съедобные, имеет уникальный вкус и аромат. Эти характеристики зависят от летучих соединений, называемых «муравьиными феромонами».
Так, обыкновенные черные муравьи источают уксусный и кислый аромат и обладают такими же вкусовыми качествами, что объясняется высоким содержанием в них муравьиной кислоты. В то же время муравьи вида чикатана пахли орехом и деревом. От ткачей исходил сладковатый ореховый или карамельный запах.
Авторы работы также наблюдали различия во вкусовых качествах и запахе на разных стадиях развития. Ученые предположили, что возраст насекомых напрямую связан с этими факторами.
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Анна Морозова