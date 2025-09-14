Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурашко вытащил с того света пассажира с инфарктом на самолёте в Ханой. Видео

Глава Минздрава Михаил Мурашко спас мужчину в предынфарктном состоянии во время рейса по маршруту Москва — Ханой. Российский министр в течение часа лично стабилизировал состояние пассажира прямо на борту самолёта. Видео оказалось в распоряжении Life.ru.

Министр летел вьетнамскими авиалиниями в командировку ради деловой встречи с руководством Вьетнама. На третьем часу полёта экипаж обратился к пассажирам с вопросом, а есть ли на борту медики. Как выяснилось, пятидесятилетний россиянин потерял сознание — у него случился гипертонический криз. Мурашко тут же подошёл к пассажиру и провёл необходимые медицинские манипуляции, стабилизировав состояние пациента в течение часа. После этого мужчина благополучно долетел до пункта назначения.

Ранее подмосковные врачи спасли восьмилетнего мальчика, который полгода проходил с пластиковым колпачком в лёгких, что привело к развитию осложнений. Ребёнок случайно вдохнул пластиковый колпачок от ручки, но не стал рассказывать родителям.