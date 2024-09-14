Мурашко озвучил численность россиян, страдающих ожирением

В ходе поездки в Северную Осетию глава Минздрава сообщил, что в настоящее время от ожирения страдают около 40 миллионов граждан РФ. Это более четверти от текущей численности населения России, по данным Росстата.
Мурашко напомнил, что ожирение приводит к ряду тяжелых недугов, таких как сахарный диабет и гипертония.
По мнению главы Минздрава, ключом к борьбе с ожирением является профилактика, поскольку это самое доступное средство в руках врачей. В то же время он считает, что именно профилактическое направление является самым недооцененным в медицине.
— Именно профилактика позволяет избежать многих серьезных проблем, — приводит слова Михаила Мурашко ТАСС.
В конце августа министр заявил, что в России был достигнут исторический минимум младенческой смертности.
В марте 2024 года Росстат опубликовал статистику по убыли населения страны. Так, рождаемость в России в январе снизилась на 0,8 процента в годовом выражении, тогда как смертность выросла на 7,9 процента.