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Мурашко озвучил численность россиян, страдающих ожирением

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привел данные по распространенности ожирения среди населения, а также напомнил о его последствиях. Об этом он рассказал в субботу, 14 сентября, в разговоре с журналистами.

Источник: РИА "Новости"

В ходе поездки в Северную Осетию глава Минздрава сообщил, что в настоящее время от ожирения страдают около 40 миллионов граждан РФ. Это более четверти от текущей численности населения России, по данным Росстата.

Мурашко напомнил, что ожирение приводит к ряду тяжелых недугов, таких как сахарный диабет и гипертония.

— У нас в стране порядка 40 млн человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем — сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы, — сказал министр.

По мнению главы Минздрава, ключом к борьбе с ожирением является профилактика, поскольку это самое доступное средство в руках врачей. В то же время он считает, что именно профилактическое направление является самым недооцененным в медицине.

— Именно профилактика позволяет избежать многих серьезных проблем, — приводит слова Михаила Мурашко ТАСС.

В конце августа министр заявил, что в России был достигнут исторический минимум младенческой смертности.

В марте 2024 года Росстат опубликовал статистику по убыли населения страны. Так, рождаемость в России в январе снизилась на 0,8 процента в годовом выражении, тогда как смертность выросла на 7,9 процента.