Мумифицированные бабуины указали на местонахождение загадочной земли Пунт
Координаты древней страны узнали благодаря ДНК жившей 2500 лет назад обезьяны.
Координаты древней страны узнали благодаря ДНК жившей 2500 лет назад обезьяны.
Где находилось царство Пунт — одна из главных тайн древнего мира, которую ученые не могут до конца разгадать. С одной стороны, эта страна напоминает мифическую Атлантиду, древние египтяне называли ее «землей богов», считали ее благословенным местом, где люди не знают горя. А с другой, Пунт упоминается во вполне прозаичных хозяйственных документах Древнего Египта как царство, откуда везли экзотические товары, невиданные в египетской пустыне.
Обезьян привозили в египетские храмы и держали в неволе, удаляя острые резцы, чтобы звери были не так опасны. Этих же приматов мумифицировали в качестве подношения богам. Бабуины никогда не обитали в дикой природе Древнего Египта, поэтому их приходилось завозить специально, причем обезьяны даже размножались в неволе, как в зоопарке.
Поэтому исследования мумий бабуинов могут прояснить некоторые географические вопросы ученых, в том числе тайну царства Пунт. В новой работе генетики из Университета Констанца в Германии извлекли и проанализировали ДНК мумии бабуина, которого привезли из далекой страны. Результаты помогли сузить круг поисков Пунта до территории одного современного государства в Восточной Африке. Выводы ученые опубликовали в журнале eLife.
В более раннем исследовании 2020 года приматолог из Дартмутского колледжа Натаниэль Домини на основе молекул из зубов мумий бабуинов определил их рацион питания в раннем возрасте. И выяснил, что так питаться обезьяны могли в современных Сомали, Эритрее или Эфиопии. Приматы в том исследовании относились к периоду Нового царства Египта — к 1550−1070 годам до нашей эры.
Команда генетика Гизелы Копп использовала ДНК, которая может дать более точные географические данные, чем рацион питания. Ученые смогли извлечь хрупкую древнюю ДНК только из одного образца из десяти. Но и он смог «рассказать свою интересную историю», говорят авторы.
Этот бабуин датирован периодом между 800 и 540 годами до нашей эры. Его генетические данные сравнили с 14 бабуинами XIX и XX веков, происхождение которых было точно известно. И древний примат оказался наиболее тесно связан с сородичами из современной Эритреи.
Там же, по данным ученых, находился древний порт Адулис. Согласно историческим записям, он был центром торговли дикими животными. За 300 лет до нашей эры и позже в порт приезжали египетские торговцы.
Это наводит на мысль, что Адулис и Пунт, возможно, были одним и тем же местом.
«Наши исследования показывают, что древние египтяне торговали с Пунтом бабуинами еще в 1550 году до нашей эры и более тысячи лет спустя все еще занимались тем же самым. Возможно, более раннее царство Пунт находилось в том же месте, где [позже] был основан Адулис», — рассказывает Гизела Копп.
Копп отметила, что любовь древних египтян к бабуинам и готовность ехать за ними в далекое царство кажется довольно странной. Учитывая, что эти обезьяны склонны грабить сельскохозяйственные угодья и вламываться в дома в поисках еды. В Южной Африке, например, даже существует профессия отпугивателя бабуинов.
Ева Белецкая