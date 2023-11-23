Мумифицированные бабуины указали на местонахождение загадочной земли Пунт

Рай, где живут бабуины

Где находилось царство Пунт — одна из главных тайн древнего мира, которую ученые не могут до конца разгадать. С одной стороны, эта страна напоминает мифическую Атлантиду, древние египтяне называли ее «землей богов», считали ее благословенным местом, где люди не знают горя. А с другой, Пунт упоминается во вполне прозаичных хозяйственных документах Древнего Египта как царство, откуда везли экзотические товары, невиданные в египетской пустыне.

В том числе предполагается, что в Пунте египтяне покупали бабуинов — их отождествляли с богом подземного мира Баби и божеством Тота с головой бабуина.

Обезьян привозили в египетские храмы и держали в неволе, удаляя острые резцы, чтобы звери были не так опасны. Этих же приматов мумифицировали в качестве подношения богам. Бабуины никогда не обитали в дикой природе Древнего Египта, поэтому их приходилось завозить специально, причем обезьяны даже размножались в неволе, как в зоопарке.

Поэтому исследования мумий бабуинов могут прояснить некоторые географические вопросы ученых, в том числе тайну царства Пунт. В новой работе генетики из Университета Констанца в Германии извлекли и проанализировали ДНК мумии бабуина, которого привезли из далекой страны. Результаты помогли сузить круг поисков Пунта до территории одного современного государства в Восточной Африке. Выводы ученые опубликовали в журнале eLife.

В более раннем исследовании 2020 года приматолог из Дартмутского колледжа Натаниэль Домини на основе молекул из зубов мумий бабуинов определил их рацион питания в раннем возрасте. И выяснил, что так питаться обезьяны могли в современных Сомали, Эритрее или Эфиопии. Приматы в том исследовании относились к периоду Нового царства Египта — к 1550−1070 годам до нашей эры.

Пунт и Адулис

Команда генетика Гизелы Копп использовала ДНК, которая может дать более точные географические данные, чем рацион питания. Ученые смогли извлечь хрупкую древнюю ДНК только из одного образца из десяти. Но и он смог «рассказать свою интересную историю», говорят авторы.

Этот бабуин датирован периодом между 800 и 540 годами до нашей эры. Его генетические данные сравнили с 14 бабуинами XIX и XX веков, происхождение которых было точно известно. И древний примат оказался наиболее тесно связан с сородичами из современной Эритреи.

Там же, по данным ученых, находился древний порт Адулис. Согласно историческим записям, он был центром торговли дикими животными. За 300 лет до нашей эры и позже в порт приезжали египетские торговцы.

Это наводит на мысль, что Адулис и Пунт, возможно, были одним и тем же местом. Гизела Копп генетик из Университета Констанца в Германии

«Наши исследования показывают, что древние египтяне торговали с Пунтом бабуинами еще в 1550 году до нашей эры и более тысячи лет спустя все еще занимались тем же самым. Возможно, более раннее царство Пунт находилось в том же месте, где [позже] был основан Адулис», — рассказывает Гизела Копп.

По выводам ученых, затерянное полумифическое царство, как и не менее таинственный торговый порт Адулис, находилось в прибрежном регионе Эритреи.

Копп отметила, что любовь древних египтян к бабуинам и готовность ехать за ними в далекое царство кажется довольно странной. Учитывая, что эти обезьяны склонны грабить сельскохозяйственные угодья и вламываться в дома в поисках еды. В Южной Африке, например, даже существует профессия отпугивателя бабуинов.