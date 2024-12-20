Мухи оказались более уязвимыми к изменению климата, чем пчелы

Несмотря на свою репутацию надоедливых насекомых, мухи играют важную экологическую роль и являются одними из самых плодовитых опылителей на Земле, уступая по количеству опыляемых культур лишь пчелам. Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания (США), показало, что эти насекомые все больше подвергаются риску из-за глобального повышения температуры. Работа опубликована в журнале Journal of Melittology.