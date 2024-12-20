Мухи оказались более уязвимыми к изменению климата, чем пчелы

Несмотря на свою репутацию надоедливых насекомых, мухи играют важную экологическую роль и являются одними из самых плодовитых опылителей на Земле, уступая по количеству опыляемых культур лишь пчелам. Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Пенсильвания (США), показало, что эти насекомые все больше подвергаются риску из-за глобального повышения температуры. Работа опубликована в журнале Journal of Melittology.
Группа ученых изучила устойчивость пчел и мух к жаре в тропических и субтропических регионах Северной и Южной Америки. Результаты показали, что мухи хуже переносят повышение температур, чем пчелы.
Дело в том, что вторые могут переносить жару, чем первые, и имеют более высокий ареал обитания. Более того, у мух ограниченная способность регулировать температуру собственного тела, поэтому они хуже справляются с изменением климата.
Ученые призвали обратить больше внимания на роль мух в качестве опылителей, так как в последнее время специалисты многих стран сосредоточены именно на пчелах и их способности выжить в трудных условиях меняющегося климата.
Ранее рассказали про мух, способных выживать и развиваться в нефти.