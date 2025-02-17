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Мухам нравится кататься на каруселях, выяснили ученые

Международная группа ученых из Лейпцигского университета (Германия) и Нортумбрийского университета (Великобритания) выяснила, что плодовые мушки (Drosophila melanogaster) с удовольствием катаются на каруселях.

Источник: Газета.Ру

Раньше такое поведение считалось характерным только для позвоночных. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

В эксперименте команда поместила 190 мух в стеклянный купол с вращающимися каруселями и наблюдали за их поведением в течение 3−14 дней. Специальное программное обеспечение автоматически отслеживало перемещения мух. Оказалось, что некоторые мухи активно и неоднократно посещали карусели, демонстрируя целенаправленное поведение.

«Игровое поведение, включающее произвольные движения, такие как качание или повороты, теперь впервые зафиксировано у насекомых. Открытие может помочь понять, как у людей развивается самосознание и контроль над телом», — отметил профессор Вольф Хюттерот, руководивший научной работой.

Исследование также показало, что мухи предпочитали следовать за движущимися каруселями, что указывает на их способность к активному взаимодействию с окружающей средой.

Это открытие открывает новые возможности для изучения генетических, нейронных и биохимических механизмов, лежащих в основе игрового поведения.