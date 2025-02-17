Мухам нравится кататься на каруселях, выяснили ученые

«Игровое поведение, включающее произвольные движения, такие как качание или повороты, теперь впервые зафиксировано у насекомых. Открытие может помочь понять, как у людей развивается самосознание и контроль над телом», — отметил профессор Вольф Хюттерот, руководивший научной работой.