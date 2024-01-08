Муха как пример: как начать новую жизнь

Существует два способа начать новую жизнь: либо идти к ней долго и постепенно, либо рискнуть и попытаться получить сразу все. Если выбирать второй вариант, то сначала придется сломать себя изнутри, резко выйти за пределы комфорта. Конечно, этот путь может оказаться радикальным, однако именно так поступает большинство видов животных на Земле.

Редакция N+1 написала инструкцию для мухи, которая может быть полезна каждому человеку. Описанные пункты позволяют попробовать себя в роли насекомого и пройти полное превращение. Возможно, после этого многие будут знать, к чему готовиться, если решат начать жизнь с чистого листа и построить лучшую версию себя.

Время окуклиться

Итак, представьте, что вы — маленькая личинка. Пока что у вас нет ни конечностей, ни крыльев, ни глаз. Но пока что они вам и не нужны, так как основными инструментами сейчас являются челюсти и кишечник.

Задача 1: запастись жиром.

Сперва надо хорошо наесться, чтобы иметь больше энергии для перемен. Лучше всего подойдет гниющий фрукт. Нужно вгрызться в него, выбрать самые питательные кусочки, помня о том, что должно быть как можно больше белка.

Как только появилась нужная масса, в крови повысилась концентрация липидов (жироподобных веществ, которые играют основную роль в жизнедеятельности клеток). На эту перемену отреагировала эндокринная железа, которая начала выделять экдизон — гормон линьки. Для тела это сигнал о том, что изменения неизбежны. Поэтому вам остается только выбраться из фрукта и осмотреться.

Задача 2: спрятаться.

У вас на голове появились рожки — это развернулись передние дыхальца. Они понадобятся в дальнейшем для дыхания.

Сейчас главная задача — найти укромное место, обязательно сухое и темное. После обнаружения такового, нужно поработать слюнными железами. Получившуюся густую слюну следует выплюнуть, чтобы приклеить себя к любой безопасной поверхности.

Задача 3: замереть.

После того, как вы удобно устроились, эпидермис (то есть «кожа») должна отслоиться от хитиновой кутикулы, которая покрывает все тело. После этого нужно сжаться, чтобы между вами и неживой оболочкой накопился газ, который, в случае чего, не даст утонуть.

Затем втяните шею в грудь. Остановите сердце. На этом окукливание окончено.

До основанья

До превращения у вас в организме имелись органы, нервная система и мышцы. Но за ближайшие несколько часов это все исчезнет.

Задача 4: разобрать себя.

В эту фазу ферменты, которые расщепляют белковые контакты между клетками вашего тела. Это поможет раздробить ткани, чтобы клеткам по отдельности проще было мигрировать или умереть. А в жировом теле распад ткани станет сигналом: его клетки начнут расщеплять запасы липидов, накопленные за предыдущую стадию жизни. Они-то и будут кормить вас все время до вылупления.

Когда все органы отделятся друг от друга, вы несколько дней будете находиться в полуразобранном состоянии. В нем еще достаточно суеты, но общая структура на месте.

Задача 5: решить, что нужно оставить.

Сейчас нужно определить, какие части тела нужно разрушить, а какие сохранить. Точного ответа на вопрос, что лучше оставить, нет. Поэтому лучше всего довериться природе и подумать, что свой метаморфоз нужно было начать планировать сильно заранее.

Эволюция или революция

Теперь, когда вы весите в полуразрушенном состоянии, стоит задуматься: а есть ли более удобный способ стать взрослее?

Задача 6: оценить альтернативы.

На этом этапе понятно, что уже нельзя вернуть утраченных органов, но можно ли было избежать такого превращения?

Конечно, есть насекомые, которые обходятся без такого радикального метаморфоза и просто линяют несколько раз, становясь взрослой особью. Но в своем выборе вы не одиноки. Например, через полное превращение проходят бабочки, жуки, шмели, блохи и муравьи. Если у них получилось, значит, справитесь и вы.

Задача 7: найти плюсы.

Если этот процесс происходит, то он все же может быть выгоден. Ученые говорят, что если организм способен полностью пересобираться, то можно позволить себе личинку. Тем более, она сильно отличается от взрослой особи, а это значит, что между детьми и взрослыми не будет конкуренции, так как они питаются разными разной едой и занимают непохожие друг на друга экологические ниши.

Также преимуществом личинки можно считать самостоятельное накопление адаптаций, которые помогут выживать.

Некоторые насекомые отказались от стадии метаморфоза в процессе эволюции и могут даже во взрослом возрасте существовать только как личинки. Но новая жизнь без превращений у них не получится.

Тот станет всем

Превращение подходит к концу.

Задача 8: достать заначку.

Теперь нужно отрастить органы для жизни. В вашей личинке осталось немало стволовых клеток, которые до сих пор не участвовали в вашей жизни.

Их судьба заранее определена и внутри вашего тела они разложены кучками — их называют имагинальными дисками (поскольку они нужны для построения имаго). Среди них есть зачатки ног и глаз, крыльев и жужжалец, антенн, груди, губ и гениталий. Теперь им осталось только развернуться.

Задача 9: собраться обратно.

В то время, когда одна ваша часть переварит саму себя изнутри, другая уже начнет строить новую жизнь. На этот процесс уйдет несколько суток, поэтому надо запастись терпением.

Новая старая жизнь

После появления необходимых органов, лап и, главное, крыльев, можно собираться на выход.

Задача 10: выбрать время.

После вылупления вы будете уязвимы, поэтому наружу вылезать лучше на рассвете. Не забудьте подсушить голову, до сих пор между ней и стенкой вашего домика была жидкость, а теперь хорошо бы ее убрать, чтобы новая кутикула стала жестче и лучше облегала ваши усики, челюсти и глаза.

Затем остаются только пробить головой крышку старого тесного домика и вылезти.

Задача 11: не торопиться.

На последнем этапе понадобится гормон бурсикон, под действием которого расправятся крылья. Кутикула на них должна затвердеть, а эпидермис — отмереть и по сосудам отправиться на переработку внутрь тела. После этого крылья станут сухими и легкими, а значит, можно взлетать.

Задача 12: осознать себя заново.

После первого полета можно осмотреть нового себя. Внутри все еще продолжают отмирать последние клетки старого эпидермиса и личиночных мышц, однако и они скоро исчезнут. Останется ли хоть что-то от старой жизни?

Память потерялась во время метаморфоза, поэтому вы не вспомните ничего из своей личиночной жизни. Вслед за внешностью перестроился и внутренний мир, а ему нужны новая память и новый характер.

Задача 13: перечитать Кафку и не нервничать.

Грегор Замза, главный герой повести «Превращение» Франца Кафки, изначально сделал все неправильно. Например, он не сменил среду обитания, поэтому в своем новом обличье оказался не приспособлен к миру. Также он не дал разрушить старое до конца, из-за чего ему пришлось какое-то время менять свои привычки. И, главное, — он не стер свои воспоминания, поэтому он продолжал мучаться.

Если же вы сделаете все правильно, тогда у вас все точно получится и вы не будете страдать в новой версии себя.