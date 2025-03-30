Муфтий рассказал о значении праздника Ураза-байрам

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) — это праздник мира, добра и истинного поклонения Всевышнему, сказал РИА Новости верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта.
«Мы поздравляем единоверцев, соотечественников, всех людей доброй воли с наступлением праздника Ураза-байрам. Ид-аль-Фитр — это всеобщий праздник, а не только последователей ислама. Это праздник мира, добрососедства, проявления самых лучших человеческих качеств и поклонения Единому Богу», — рассказал РИА Новости верховный муфтий Талгат Таджуддин.
По его словам, прошедший месяц поста был знаменательным не только для мусульман, но и всего мира.
Именно в Рамадан на священных землях Саудовской Аравии прошли первые непростые переговоры России и США. Для нас это — не просто знак надежд, это уверенность в том, что Всевышний в Рамадан дает миру шанс задуматься, прийти к миру, отбросив злобу и непонимание. Мы вступаем в Ураза-байрам, будучи уверенными в дальнейшей стабилизации политической ситуации во всем мире.
Он отметил, что, возможно, не все, кто причисляет себя к мусульманам, соблюдали пост.
«Не следует осуждать их, возможно, на это были свои причины. Лучше поддержим их в стремлении к выполнению религиозных норм и правил. Осуждать легко, куда труднее понять своего собрата, помочь ему, подсказать истинный путь, показать достойный пример», — сказал верховный муфтий.
Руководитель ЦДУМ сообщил, что на Ураза-байрам принято угощать родных и близких, проявлять внимание ко всем людям.
«За нашими столами будут не только мусульмане, но и представители других религий. Так в России принято. Внимание надо оказывать всем, кто в этом нуждается. Вчера говорил с пожилой прихожанкой, она сказала, что после молитвы в мечети пойдет к реке кормить птиц, ведь в Рамадан поддержке нуждаются все те, кого создал Аллах. Желаю всем мира, счастья, милости Всевышнего», — сказал глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.