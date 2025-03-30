Муфтий рассказал о значении праздника Ураза-байрам

«За нашими столами будут не только мусульмане, но и представители других религий. Так в России принято. Внимание надо оказывать всем, кто в этом нуждается. Вчера говорил с пожилой прихожанкой, она сказала, что после молитвы в мечети пойдет к реке кормить птиц, ведь в Рамадан поддержке нуждаются все те, кого создал Аллах. Желаю всем мира, счастья, милости Всевышнего», — сказал глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.