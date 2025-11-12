Муфтий рассказал о первом в мире исламском искусственном интеллекте

«Первый в мире исламский искусственный интеллект (ИИИ) разработан мусульманами РФ, проект уже стартовал. ИИИ — это интеллектуальный помощник, он способен дать исчерпывающие ответы на актуальные вопросы по исламу на основе достоверных богословских источников. ИИИ действует в официальном приложении на основе моей работы “Коран. Перевод смыслов”. Проект адресован последователям ислама и всем, кто интересуется религией», — рассказал во вторник РИА Новости Аляутдинов.