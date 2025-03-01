Мудрость народа. Мясников пояснил, есть ли правда в поговорках о здоровье

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников разобрал многие популярные пословицы и поговорки о здоровье.
Держи голову на холоде, живот в голоде, а ноги в тепле
«На самом деле все правильно. Человек должен быть слегка голоден всегда, Чувство голода — инстинкт еще с тех времен, когда запас калорий под кожей был синонимом выживания. Голод — это сильный основной инстинкт. А у нас что? Открыл холодильник и ешь, пока не упадешь. Поэтому чувство голода всегда надо ощущать. Ноги в тепле — понятно. А голову на холоде — это не значит, ходить без шапки. Наш теплообмен на 20% идет через голову», — пояснил врач.
Кто хорошо жует, тот долго живет
«Да тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь не только обществу, но и себе. Это, конечно, истина. Потому что мы жуем пищу, формируем пищевой комок, не просто размельчая пищу, а перемешивая е со слюной. Там ест определенные ферменты, без которых переваривание и усвоение очень важных витаминов просто невозможно. Например, витамин B12 связывается с определенным белком в слюне и идет в желудок, там этот белок отсоединяется, к витамину присоединяется другой белок и только потом он всасывается. То есть без достаточно долгого пережевывания пищи питание будет неполноценным. И это действительно может влиять на всасываемость витаминов и минералов», — пояснил Мясников.
Чеснок и лук от семи недуг
Очевидная польза от этих продуктов — витамин C, фитанциды. Чеснок — природный иммуномодулятор, природный антибиотик, однозначно полезно, заявил врач.
Здоровье собирается золотниками, а тратится пудами.
«Мы все знаем, но тратим безрассудно. Господь дает нам запас здоровья. В молодости мы вообще об этом не думаем и тратим все резервы. Где-то до 30 лет это прокатывает, все хорошо, а после 30-ти начинается: там брюшко растет, там холестерин, там давление подскочило. Но мы их особо не замечаем. Так проходит еще 15 лет, а к 45-ти уже действительно и гипертония бывает такая заметная, и холестерин повышен, сахар подскакивает, живот + 10 см. А к 60-ти это все оформляется в устойчивые болезни — диабет второго типа, гипертонию, метаболический синдром. А потом с 60 до 80-ти болезнь вас стачивает, вот и весь ваш резерв», — рассказал всю человеческую жизнь Мясников.
Все и так точно знают, что надо делать, чтобы сохранять здоровье — высыпаться, заниматься физкультурой, не нервничать и держать под контролем основные показатели.