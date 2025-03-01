Мудрость народа. Мясников пояснил, есть ли правда в поговорках о здоровье

«Мы все знаем, но тратим безрассудно. Господь дает нам запас здоровья. В молодости мы вообще об этом не думаем и тратим все резервы. Где-то до 30 лет это прокатывает, все хорошо, а после 30-ти начинается: там брюшко растет, там холестерин, там давление подскочило. Но мы их особо не замечаем. Так проходит еще 15 лет, а к 45-ти уже действительно и гипертония бывает такая заметная, и холестерин повышен, сахар подскакивает, живот + 10 см. А к 60-ти это все оформляется в устойчивые болезни — диабет второго типа, гипертонию, метаболический синдром. А потом с 60 до 80-ти болезнь вас стачивает, вот и весь ваш резерв», — рассказал всю человеческую жизнь Мясников.