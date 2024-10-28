Му-му-контроль. В России научились распознавать коров по мордам

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) разработали технологию распознавания крупного рогатого скота по мордам. Учёные говорят, что это очень востребовано в сельском хозяйстве: так повысится эффективность контроля за здоровьем бурёнок, их поведением и перемещением, а в результате можно будет прогнозировать удои и повышать мясную продуктивность.
Результаты исследования опубликованы в журнале Computers and Electronics in Agriculture.
И вовсе не «на одно лицо»
В России, по данным Росстата, более 17 миллионов голов крупного рогатого скота. Задача массовой идентификации животных актуальна для сельхозпредприятий. Сейчас для этого используют бирочки с номерами или высокочастотные датчики. Такие технологии уже внедрены на многих фермах, но они обладают определёнными недостатками, связанными с обслуживанием, и могут быть довольно дорогими.
Челябинские учёные в компании с зарубежными коллегами из Италии и КНР предложили автоматизировать процесс. Они создали нейросеть, которая распознаёт мордочки коров. Технологию можно применять на всех животноводческих фермах, где требуется строгий учет поголовья. Вероятность ошибки ничтожно мала.
«Это поможет фермерам вести учёт поголовья и улучшить условия содержания животных: прогнозировать удои, выводить новые породы и повышать мясную продуктивность, — сообщает ВК Техпросвет. — При разработке технологии были использованы предварительно обученные модели VGGFACE и VGGFACE2. Их же используют и для идентификации людей. Уровень распознавания чрезвычайно высок — 97,1%. Ведь все животные уникальны».
Так, учёные отмечают, что у каждой коровы уникальный нос — его можно сравнить с отпечатками пальцев человека. И искусственный интеллект успешно распознаёт эти различия.
Сканеры отпечатков лап для вашей Жучки
Aif.ru поговорил с руководителем этого исследования, заведующим кафедрой компьютерной безопасности и прикладной алгебры Челябинского государственного университета Алексеем Ручаем.
Дмитрий Писаренко, aif.ru: Где же будет применяться технология распознавания бурёнок? Годится ли она для малых фермерских хозяйств или, наоборот, только для крупных агропромышленных предприятий?
Алексеей Ручай: Технология идентификации крупного рогатого скота, такая как чипирование, RFID-метки, биометрические системы и другие методы отслеживания животных, применима и для крупных агропромышленных комплексов, и для небольших хозяйств. Да, крупные фермы могут использовать эти технологии в больших масштабах благодаря автоматизированным системам управления стадами, но и малые хозяйства могут извлечь выгоду от внедрения таких решений.
Преимущества для малых ферм — это прежде всего контроль здоровья (можно отслеживать состояние каждого животного, вовремя выявлять болезни и предотвращать их распространение), учёт продуктивности (отслеживание молока, веса и других показателей помогает оптимизировать производство) и безопасность (легче контролировать перемещение животных и предотвращать кражи).
Таким образом, даже небольшие фермы смогут повысить эффективность работы и улучшить качество продукции за счёт использования технологий распознавания. Однако, на мой взгляд, их целесообразно внедрять только на крупных фермах с использованием аутсорсинга.
— Возможно, технология распознавания по морде стала актуальной из-за того, что в сельском хозяйстве не хватает чипов?
— Нет, это просто один из способов идентификации. Чипов хватает, и их производство ещё можно расширить. Думаю, с ними проблем не будет.
— Может ли технология распознавания животных по морде иметь неожиданные применения, о которых мы сейчас не догадываемся?
— Они уже находят применение за пределами сельского хозяйства. Некоторые возможные направления — это экологические исследования (идентификация диких животных для мониторинга популяций и миграции), питомники и зоопарки (контроль за состоянием редких видов животных), ветеринария (более точное управление лечением и профилактикой заболеваний у домашних животных), агротуризм (использование данных об идентифицированных животных для создания интерактивных экскурсий и программ обучения).
Эти примеры показывают, что потенциал для новых применений весьма широк.
— А в отношении кошек и собак может ли быть внедрено что-то подобное?
— Да, аналогичные технологии уже активно применяются для идентификации кошек и собак. Правда, наиболее часто используют чипирование и ошейники с GPS-трекерами, что помогает быстро найти владельца потерянного питомца или отслеживать его местоположение в реальном времени.
Но и биометрическая идентификация начинает применяться. Например, сканеры отпечатков лап. Это помогает не только вернуть потерявшихся питомцев владельцам, но и повышает безопасность животных при их перемещении или участии в выставках.