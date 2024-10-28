Му-му-контроль. В России научились распознавать коров по мордам

В России, по данным Росстата, более 17 миллионов голов крупного рогатого скота. Задача массовой идентификации животных актуальна для сельхозпредприятий. Сейчас для этого используют бирочки с номерами или высокочастотные датчики. Такие технологии уже внедрены на многих фермах, но они обладают определёнными недостатками, связанными с обслуживанием, и могут быть довольно дорогими.