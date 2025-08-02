МТС Live рассказал о самых популярных концертах в 2025 году

В МТС Live отметили, что артисты 1980−90-х (Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, «Мираж», Алена Апина, «Браво», «Любэ», Линда) находятся на пике популярности, их продажи выросли в два раза. Число их концертов увеличилось на 36%, а выручка — на 190%. Так, средняя цена билета изменилась с 3 072 рублей в первом полугодии 2024 года до 4 394 рублей в 2025 году. В исследовании эти цифры объясняют цикличностью в индустрии и вернувшейся популярностью артистов прошлых лет, а также трендом на ностальгию у разных поколений, который наблюдается в России последние пару лет.