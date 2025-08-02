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МТС Live рассказал о самых популярных концертах в 2025 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Концерты Anna Asti, Zoloto, ЛСП, «Три дня дождя» стали самыми популярными среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы в первом полугодии 2025 года. В свою очередь продажи билетов на выступления артистов 1980−90-х годов выросли в два раза, говорится в исследовании МТС Live, которое есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Концерт Anna Asti «Царица» занял первое место топа Москвы и Санкт-Петербурга, собрав солд-аут (выкуп всех свободных билетов — прим. ТАСС) — 30 и 20 тыс. зрителей соответственно. В столице второе место занял концерт Дианы Арбениной, собравший 24 тыс. человек на «Лукойл Арене», а третье, четвертое и пятое места заняли группы Zoloto, «Три дня дождя» и ЛСП. Выступления тех же коллективов в Санкт-Петербурге заняли второе, третье и четвертое места, на пятом — концерт Pyrokinesis.

В рамках исследования также приведен топ-5 концертов в регионах России. Три места в нем заняли выступления группы «Звери» в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре, а другие два — концерты Xolidayboy в Новосибирске и Pharaoh в Казани. Согласно полученным данным, треть аудитории российских концертов — в возрасте 35−44 лет, четверть — в возрасте 25−35 лет, около 20% — 45−54 лет.

В МТС Live отметили, что артисты 1980−90-х (Надежда Кадышева, Татьяна Буланова, «Мираж», Алена Апина, «Браво», «Любэ», Линда) находятся на пике популярности, их продажи выросли в два раза. Число их концертов увеличилось на 36%, а выручка — на 190%. Так, средняя цена билета изменилась с 3 072 рублей в первом полугодии 2024 года до 4 394 рублей в 2025 году. В исследовании эти цифры объясняют цикличностью в индустрии и вернувшейся популярностью артистов прошлых лет, а также трендом на ностальгию у разных поколений, который наблюдается в России последние пару лет.

«По-прежнему популярно хип-хоп направление у россиян: в топе продаж концертов — площадки “МТС Live Лето”: OG BUDDA, Mayot, GONE.Fludd. Фрешменами года можно назвать MZLFF, CMH, CUPSIZE — видим большой интерес к этим группам, на их концерты в июле были проданы все билеты», — говорится в сообщении.