«Мстители» призвали голосовать за Камалу Харрис

Среди тех, кто снялся в агитационном ролике в поддержку демократов, оказались Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Марк Руффало и другие. Звезды записали видео, в котором рассказали, почему важно поддержать демократию.