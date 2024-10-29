Мраморность и приятный запах: в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать качественную говядину

Первое, что стоит сделать — выбрать свежее и вкусное мясо в магазине. Говядина должна быть красно-бордового цвета с приятным запахом. От покупки куска с серыми и коричневыми оттенками лучше отказаться. Если жировые прожилки (мраморирование) в мясе распределены равномерно, оно будет более сочным и вкусным.
При покупке можно также оценить мягкость мяса, для этого нужно надавить на него пальцем — кусок должен быть упругим, но не жёстким. Если говядина в упаковке, то последняя не должна быть повреждённой. Разумеется, играет роль и надёжность производителя или фермера.
После покупки мясо следует сразу убрать в холодильник. Замороженный кусок необходимо размораживать также в холодильной камере, чтобы не размножались бактерии. Хранить мясо нужно на отдельных полках, чтобы другие продукты не загрязнились мясными соками. Если цвет и запах говядины изменились, рисковать не стоит — испорченный кусок лучше выбросить.