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Мраморность и приятный запах: в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать качественную говядину

Говядина — мясо полезное и многими любимое. Но чтобы блюдо из неё порадовало, а не огорчило, важно выбирать продукт в магазине внимательно. Какой должна быть свежая говядина, как её правильно хранить и размораживать, рассказали эксперты Роскачества.

Источник: Freepik.com

Первое, что стоит сделать — выбрать свежее и вкусное мясо в магазине. Говядина должна быть красно-бордового цвета с приятным запахом. От покупки куска с серыми и коричневыми оттенками лучше отказаться. Если жировые прожилки (мраморирование) в мясе распределены равномерно, оно будет более сочным и вкусным.

При покупке можно также оценить мягкость мяса, для этого нужно надавить на него пальцем — кусок должен быть упругим, но не жёстким. Если говядина в упаковке, то последняя не должна быть повреждённой. Разумеется, играет роль и надёжность производителя или фермера.

После покупки мясо следует сразу убрать в холодильник. Замороженный кусок необходимо размораживать также в холодильной камере, чтобы не размножались бактерии. Хранить мясо нужно на отдельных полках, чтобы другие продукты не загрязнились мясными соками. Если цвет и запах говядины изменились, рисковать не стоит — испорченный кусок лучше выбросить.