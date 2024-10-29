Мраморность и приятный запах: в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать качественную говядину

При покупке можно также оценить мягкость мяса, для этого нужно надавить на него пальцем — кусок должен быть упругим, но не жёстким. Если говядина в упаковке, то последняя не должна быть повреждённой. Разумеется, играет роль и надёжность производителя или фермера.