«Мрачные щи»: художники обновили Стену Виктора Цоя на Арбате

— На том месте, которое закрасили, находился большой портрет Виктора Цоя, — объяснили фанаты лидера группы «Кино». — Со временем лицо музыканта расписали, под глазом нарисовали кровь, на носу красной краской вывели: «Группа крови». Были совершенно нелепые тексты — типа «Арсений не приехал», «Рома + Лиля», «Здесь были мы…» Поклонники покойного Паши Техника после того, как закрасили их художества, не успокоились. Нацарапали на портрете лидера «Кино» — «Мрачные щи». Да и центральная надпись «Перемен требуют наши сердца» выглядела довольно грязно.