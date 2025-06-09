«Мрачные щи»: художники обновили Стену Виктора Цоя на Арбате

Уличные художники успокоили фанатов: по согласованию с управой района стену решили отреставрировать.
В воскресенье новое граффити было готово.
— На том месте, которое закрасили, находился большой портрет Виктора Цоя, — объяснили фанаты лидера группы «Кино». — Со временем лицо музыканта расписали, под глазом нарисовали кровь, на носу красной краской вывели: «Группа крови». Были совершенно нелепые тексты — типа «Арсений не приехал», «Рома + Лиля», «Здесь были мы…» Поклонники покойного Паши Техника после того, как закрасили их художества, не успокоились. Нацарапали на портрете лидера «Кино» — «Мрачные щи». Да и центральная надпись «Перемен требуют наши сердца» выглядела довольно грязно.
За два дня художники обновили стену. Портрет Виктора Цоя разместили высоко, чтобы вандалы не дотянулись.
Справа появились строчки из песни группы «Кино»:
А «жизнь» — только слово, есть лишь любовь и есть смерть,
Эй! А кто будет петь, если все будут спать?
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать.
Слева — цитата из другой композиции:
Все находят время, чтобы уйти,
Никто не уйдет навсегда.
Мастера обновили надпись «Перемен требуют наши сердца». Правда, на следующий день после реставрации здесь уже появились новые автографы.
— Следить за порядком некому, — сказала местная жительница. — Посмотрите, кто тут собирается. Стена притягивает не только фанатов, но и маргинальных личностей.
В воскресенье около Стены Цоя группа товарищей распивала водку, запивая пивом. Полиции рядом не наблюдалось.