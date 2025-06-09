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«Мрачные щи»: художники обновили Стену Виктора Цоя на Арбате

В минувшую пятницу в соцсетях поднялся страшный шум: Стену Виктора Цоя закрасили! Поклонники певца решили, что пришел конец эпохи.

Уличные художники успокоили фанатов: по согласованию с управой района стену решили отреставрировать.

В воскресенье новое граффити было готово.

Источник: Ирина Боброва/МК

— На том месте, которое закрасили, находился большой портрет Виктора Цоя, — объяснили фанаты лидера группы «Кино». — Со временем лицо музыканта расписали, под глазом нарисовали кровь, на носу красной краской вывели: «Группа крови». Были совершенно нелепые тексты — типа «Арсений не приехал», «Рома + Лиля», «Здесь были мы…» Поклонники покойного Паши Техника после того, как закрасили их художества, не успокоились. Нацарапали на портрете лидера «Кино» — «Мрачные щи». Да и центральная надпись «Перемен требуют наши сердца» выглядела довольно грязно.

За два дня художники обновили стену. Портрет Виктора Цоя разместили высоко, чтобы вандалы не дотянулись.

Источник: Ирина Боброва/МК

Справа появились строчки из песни группы «Кино»:

А «жизнь» — только слово, есть лишь любовь и есть смерть,

Эй! А кто будет петь, если все будут спать?

Смерть стоит того, чтобы жить,

А любовь стоит того, чтобы ждать.

Слева — цитата из другой композиции:

Все находят время, чтобы уйти,

Никто не уйдет навсегда.

Источник: Ирина Боброва/МК

Мастера обновили надпись «Перемен требуют наши сердца». Правда, на следующий день после реставрации здесь уже появились новые автографы.

Источник: Ирина Боброва/МК

— Следить за порядком некому, — сказала местная жительница. — Посмотрите, кто тут собирается. Стена притягивает не только фанатов, но и маргинальных личностей.

В воскресенье около Стены Цоя группа товарищей распивала водку, запивая пивом. Полиции рядом не наблюдалось.