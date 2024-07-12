Можно засудить соседа за тараканов?

«По закону собственники жилого помещения обязаны поддер­живать его в надлежащем состоянии и соблюдать интересы соседей, — говорит адвокат Александр Зорин. — Если переговоры с соседями не принесли результата, обращайтесь в управляющую компанию, Рос­потребнадзор, санитарно-эпидемиологическую службу. Если жалобы туда тоже не привели к результату, а тараканы причинили вам материальный или моральный ущерб, идите в суд. Если неудобства испытывают и другие жильцы, имеет смысл подать коллективный иск».