Можно получить пенсию за другого по доверенности в 2025 году

«Да, получить пенсию за другого разрешается, и доверенность можно выписать на любого человека, будь то родственник или просто сосед, — разъясняет адвокат Анна Аржанникова. — Доверенность составляют в произвольной форме. В документе обязательно должны быть указаны место и дата его составления. Если даты не будет, то доверенность считается ничтожной. Также нужно добавить данные о доверенном лице и пенсионере — фамилию, имя, отчество, место регистрации, паспортные данные. Далее нужно указать полномочия — получение за пенсионера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, и срок действия доверенности».