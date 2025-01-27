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Можно получить пенсию за другого по доверенности в 2025 году

Иногда человек не имеет возможности самостоятельно получать ежемесячную пенсионную выплату. Разрешат ли доверить это соседу или другу?

Источник: Freepik

«Да, получить пенсию за другого разрешается, и доверенность можно выписать на любого человека, будь то родственник или просто сосед, — разъясняет адвокат Анна Аржанникова. — Доверенность составляют в произвольной форме. В документе обязательно должны быть указаны место и дата его составления. Если даты не будет, то доверенность считается ничтожной. Также нужно добавить данные о доверенном лице и пенсионере — фамилию, имя, отчество, место регистрации, паспортные данные. Далее нужно указать полномочия — получение за пенсионера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, и срок действия доверенности».

Кстати, такую доверенность можно удостоверить у нотариуса. Но есть и другие варианты. Мало кто знает, но документ удостоверяют глава администрации населенного пункта, администрация медицинской организации, если пенсионер находится в стационаре, либо же руководитель или заместитель стационарной организации соцобслуживания, в которой пенсионер проживает. Также право удостоверить доверенность есть у руководства организации, в которой пенсионер учится или работает.

Если доверенность выдана на срок более года, то в Соцфонде нужно будет ежегодно подтверждать регистрацию по месту жительства или место своего фактического проживания.