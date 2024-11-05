Можно не платить? Как быть с кредитом, который взят на утерянный паспорт

Человек вдруг узнает, что на когда-то потерянный им паспорт некто предприимчивый взял кредит и теперь с него требуют погашения. Юрист Вячеслав Курилин объяснил aif.ru, что даже при своевременном обращении в полицию платить все равно придется. Но потом есть шанс вернуть обратно всю сумму.
«Как только вы потеряли паспорт, нужно максимально быстро заявить об этом в паспортный стол или в полицию — сделать все, чтобы паспорт признали недействительным, — говорит эксперт. — Тогда никто не сможет воспользоваться им, чтобы набрать кредитов на ваше имя. Если каким-то образом микрофинансовая организация или другой кредитор выдали кредит по нерабочему документу, бывший владелец паспорта, скорее всего, сможет доказать свою правоту через суд».
Сложнее обстоит дело с тем, платить ли по подставному займу. Ведь, с одной стороны, человек этого кредита не брал. А с другой, пока суд да дело, «накапают» пени и неустойки от кредитора. Как правило, лучше начать рассчитываться с банком или МФО. После того, как суд признает правоту потерявшего паспорт гражданина, кредитор будет обязан вернуть ему всю внесенную сумму.
«Суд будет учитывать совокупность факторов, потому что бывают совершенно нелепые ситуации, — добавляет эксперт. — Очень часто подобные займы оформляют дети или супруги, а потом боятся признаться в этом родственникам. На моей памяти был случай, когда жене пришло уведомление о 40 непогашенных микрозаймах. Женщина была уверена, что никаких кредитов не брала, а паспорт где-то потеряла. Когда полиция начала расследование, оказалось, что все микрокредиты были оформлены с домашнего компьютера и с почты заявительницы. Потом выяснилось, что микрозаймы набрал муж, который имел доступ и к компьютеру, и к почте, и к паспорту. Поэтому ему пришлось отвечать за свои действия».
Но счастливый финал в подобных ситуациях бывает не всегда. Когда заем оформляется дома с гаджетов и аккаунтов, принадлежащих заявителю, у суда возникают вопросы к истцу. Ведь гражданин обязан держать в секрете все пароли, будь то банковские сервисы, портал Госуслуг или другие ресурсы, содержащие персональные данные.
Есть и неочевидные последствия, о которых попавший в «подставу» человек редко задумывается. При неплатежах по мошенническим кредитам банк сразу подает информацию в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Рейтинг заемщика падает, кредитная история портится.
«Можно, конечно, потом попытаться все исправить, — говорит Курилин. — Но нужно приложить гигантские усилия, чтобы убедить НБКИ в своей невиновности и скорректировать испорченную кредитную историю. Лучше все-таки не доводить до этого и при утере любых документов сразу обращаться в соответствующие органы».
Добавим, что в октябре этого года Волгоградский областной суд встал на сторону мужчины, который много лет назад потерял свой паспорт, а потом узнал, что стал должником МФО. Кредитор не смог убедить суд в том, что выдавал заем именно истцу. Суд аннулировал мошеннический кредит.