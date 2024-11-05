Можно не платить? Как быть с кредитом, который взят на утерянный паспорт

«Суд будет учитывать совокупность факторов, потому что бывают совершенно нелепые ситуации, — добавляет эксперт. — Очень часто подобные займы оформляют дети или супруги, а потом боятся признаться в этом родственникам. На моей памяти был случай, когда жене пришло уведомление о 40 непогашенных микрозаймах. Женщина была уверена, что никаких кредитов не брала, а паспорт где-то потеряла. Когда полиция начала расследование, оказалось, что все микрокредиты были оформлены с домашнего компьютера и с почты заявительницы. Потом выяснилось, что микрозаймы набрал муж, который имел доступ и к компьютеру, и к почте, и к паспорту. Поэтому ему пришлось отвечать за свои действия».