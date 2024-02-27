«Можно нарваться на что угодно»: Россиянам посоветовали не тащить в рот экзотику в путешествии

Ранее стало известно, что круизный лайнер Norwegian Dawn, который прибыл на Маврикий с Мадагаскара, поместили на карантин. Такую длительную остановку судно было вынуждено сделать из-за того, что на борту у 15 человек появились признаки холеры. При этом россияне, которые приехали отдыхать на Маврикий, тоже стали жаловаться на симптомы этого заболевания. Люди мучаются от высокой температуры, рвоты и диареи. Роспотребнадзор уже заявил, что следит за ситуацией на круизном судне Norwegian Dawn.