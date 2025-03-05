Можно ли женщине не выходить из декрета, если она опять беременна

Эксперт дала разъяснения в разговоре с «Мелом». В редакцию издания обратилась женщина, которая сейчас находится во втором декрете. Ее ребенку через два месяца исполнится три года, и ей нужно будет официально выйти на работу. При этом он еще не ходит в садик, поскольку не подошла очередь. Недавно женщина узнала, что снова беременна. По закону следующий декрет ей полагается через пять месяцев. Она попросила объяснить, можно ли ей продлить текущий декрет и не выходить на работу. Также женщина поинтересовалась, могут ли ее уволить, если она не будет работать эти три месяца, какие у нее есть права и обязанности.
Юлия Мухина рассказала, что в случае, если автор письма откажется выходить на работу на три месяца до начала нового отпуска по беременности и родам, работодатель может уволить ее за прогул. Согласно законодательству, у нее нет оснований для невыхода на работу.
«Если до ухода в отпуск по беременности и родам вы не выйдете на работу, то фактически совершите дисциплинарный проступок, который будет являться основанием для вашего увольнения по инициативе работодателя», — уточнила адвокат.
Согласно пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодатель может расторгнуть трудовой договор в случаях прогула подчиненного. То есть если работника нет на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, или более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).
Перед тем, как применить дисциплинарное взыскание, работодатель будет выяснять причины отсутствия сотрудника, запросит у него письменное объяснение. При этом если он не предоставит письменные объяснения, это не помешает руководству его уволить.
Таким образом, женщине нужно будет выйти на работу на три месяца, чтобы не получить дисциплинарное взыскание. Вместе с тем можно попробовать обсудить с работодателем возможность ухода в отпуск без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам (в ее случае — беременность).
«В силу ст. 128 ТК РФ, работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем», — рассказала эксперт.
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