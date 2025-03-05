Можно ли женщине не выходить из декрета, если она опять беременна

Эксперт дала разъяснения в разговоре с «Мелом». В редакцию издания обратилась женщина, которая сейчас находится во втором декрете. Ее ребенку через два месяца исполнится три года, и ей нужно будет официально выйти на работу. При этом он еще не ходит в садик, поскольку не подошла очередь. Недавно женщина узнала, что снова беременна. По закону следующий декрет ей полагается через пять месяцев. Она попросила объяснить, можно ли ей продлить текущий декрет и не выходить на работу. Также женщина поинтересовалась, могут ли ее уволить, если она не будет работать эти три месяца, какие у нее есть права и обязанности.