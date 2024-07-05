Можно ли зарегистрировать ребенка в съемной квартире?

В ходе заполнения необходимо подтвердить регистрацию по месту пребывания, если таковой нет, портал выдаст сообщение, что до 14 лет дети могут жить только с родителями или опекунами. Если ребенку от 14 до 18 лет, то пользователя предупредят, что регистрировать детей от 14 до 18 лет не по адресу прописки родителя или законного представителя можно, только посетив МВД.