Можно ли зарегистрировать ребенка в съемной квартире?

Правилами регистрации и снятия граждан с учета по месту жительства или пребывания предусмотрено, что прописать ребенка в чужой квартире можно. Если ребенок младше 14 лет, то, в соответствии со ст. 20 ГК РФ, несовершеннолетний должен проживать вместе с родителями, то есть, чтобы зарегистрировать ребенка, у мамы и/или папы тоже должна быть прописка. Наличие временной регистрации в арендном жилье позволяет родителям не спрашивать согласия собственника на регистрацию ребенка вместе с ними.
Если ребенку уже исполнилось 14 лет, и он получил паспорт, можно оформлять ему регистрацию отдельно от родителей, но для этого все равно понадобятся их согласие, а сама процедура будет несколько сложнее.
Зачем нужна временная регистрация ребенка в съемной квартире?
Это путь ко всем социальным услугам для ребенка по новому месту жительства: регистрация позволит его прикрепить к поликлинике, определить в детский сад
Куда обратиться, чтобы зарегистрировать ребенка в съемной квартире?
Оформить временную регистрацию можно как при личном визите в отдел по вопросам миграции МВД или МФЦ, так и онлайн — через личный кабинет портала государственных и муниципальных услуг. Чтобы получить услугу, не выходя из дома, учетная запись на портале должна быть подтверждена.
Как зарегистрировать ребенка в съемной квартире через «Госуслуги»?
В поисковой строке личного кабинета нужно ввести «регистрация по месту пребывания» — бот-помощник подберет нужную услугу.
В ходе заполнения необходимо подтвердить регистрацию по месту пребывания, если таковой нет, портал выдаст сообщение, что до 14 лет дети могут жить только с родителями или опекунами. Если ребенку от 14 до 18 лет, то пользователя предупредят, что регистрировать детей от 14 до 18 лет не по адресу прописки родителя или законного представителя можно, только посетив МВД.
Для регистрации понадобится следующая информация:
- адрес временной прописки для регистрации детей;
- данные свидетельств или записей актов о рождении — для детей до 14 лет;
- данные свидетельств о регистрации по месту жительства — для детей до 14 лет, при наличии;
- фото или сканы паспорта обращающегося родителя;
- фото или сканы иностранных свидетельств о рождении и их нотариально заверенных переводов — для детей до 14 лет;
- фото или сканы акта о назначении пользователя опекуном детей до 14 лет.
Данные на родителя или опекуна, которому принадлежит личный кабинет, подгрузятся автоматически — нужно ли проверить предложенную информацию. Также необходимо заполнить адрес для временной регистрации и срок, на который необходимо зарегистрировать ребенка: полгода, год, два года, пять лет или до наступления конкретной даты — ее можно выбрать в выпадающем календаре.
Далее система предложит заполнить данные на ребенка или выбрать его из предложенных детей в списке.
Результатом оказания услуги будет выдача свидетельства о временной регистрации: электронного или бумажного. За традиционным бланком придется сходить в МВД в назначенный день, а электронный — придет в личный кабинет.
В 2022 году срок оказания услуги сократили с восьми до шести дней.