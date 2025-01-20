Можно ли заразиться кошачьим гриппом от кошки

Кошки также уязвимы для вирусов гриппа, как и люди. Сейчас в США распространяется вирус H5N1, он же птичий грипп. С тех пор как в марте 2024 года в нескольких штатах были впервые зафиксированы вспышки среди молочных коров, дикие и домашние кошки заражались при прямом контакте с крупным рогатым скотом или при употреблении зараженного сырого молока. Во многих случаях болезнь приводила к смерти.