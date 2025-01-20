Можно ли заразиться кошачьим гриппом от кошки

Если у вас когда-нибудь была кошка, вы, возможно, слышали от ветеринара о кошачьем гриппе. В этой формулировке нет ничего страшного для людей, так как вирус от животного не передается человеку. Однако могут ли четырехлапые заразиться болезнями от людей и какие недуги они передают? Рассказали в IFLScience.
Что такое кошачий грипп
Кошачьим гриппом называют инфекции верхних дыхательных путей, вызванных калицивирусом или герпесвирусом. Также причиной заболевания могут быть бактерии, например, Bordetella bronchiseptica — бактерия, которая также вызывает питомниковый кашель у собак (инфекционное заболевание органов дыхания, поражающее верхние и нижние дыхательные пути).
Кошачий грипп так назвали из-за того, что симптомы, которые проявляются у кошек, такие как насморк, чихание и боль в горле, похожи на симптомы простуды и гриппа у людей.
Вирусы, вызывающие кошачий грипп, не передаются людям.
Могут ли кошки болеть тем же гриппом, что и люди
Кошки также уязвимы для вирусов гриппа, как и люди. Сейчас в США распространяется вирус H5N1, он же птичий грипп. С тех пор как в марте 2024 года в нескольких штатах были впервые зафиксированы вспышки среди молочных коров, дикие и домашние кошки заражались при прямом контакте с крупным рогатым скотом или при употреблении зараженного сырого молока. Во многих случаях болезнь приводила к смерти.
В декабре 2024 года Департамент сельского хозяйства штата Орегон сообщил, что домашняя кошка в округе Вашингтон умерла после того, как съела корм, в котором позже был обнаружен вирус H5N1.
Аналогичный случай произошел в округе Лос-Анджелес. Там у домашний кошки был выявлен птичий грипп после поедания корма. Предполагается, что заражено еще несколько животных. Также сообщается, что еще четыре питомца погибли из-за сырого молока.
Можно ли заразиться птичьим гриппом от кошки
Люди могут заразиться птичьим гриппом только от инфицированных птиц и крупного рогатого скота. Те, кто работает с животными, например, фермеры и ветеринары, подвергаются наибольшему риску заражения H5N1.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что риск заражения гриппом от инфицированной кошки невелик и зависит от характеристики вируса, а также продолжительности контакта с инфицированным животным.
Чтобы защитить себя от заболеваний, соблюдайте правила гигиены рук, особенно после уборки лотка. Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует соблюдать особую осторожность тем, кто подвержен повышенному риску осложнений от гриппа, например беременным или людям с ослабленной иммунной системой.
Что делать, если вы подозреваете, что у вашей кошки респираторная инфекция
При любых признаках заболевания у питомца следует обратиться к ветеринару. Он посоветует наилучшие варианты лечения в зависимости от вируса или бактерии, вызвавшей инфекцию.
Многие кошки излечиваются от кошачьего гриппа, но некоторые могут стать его носителями. В таком случае симптомы будут проявляться до конца жизни.
Американская ветеринарная медицинская ассоциация также рекомендует владельцам кошек принимать различные меры для ограничения контакта с H5N1, например, не кормить их сырым мясом или молочными продуктами и держать их в помещении, чтобы избежать контакта с дикими птицами.
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