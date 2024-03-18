Можно ли закрепить за собой место парковки во дворе

Жильцы на общем собрании собственников жилья могут договориться о разметке территории под стоянку и поставить шлагбаум, ограничивающий въезд на территорию парковки чужих автомобилей.
Могут ли распределять места за конкретными собственниками?
На собрании собственников жилья может быть принято решение о закреплении определенных парковочных мест за конкретными членами ТСЖ. Но место для парковки не будет собственностью гражданина. Кроме того на очередном собрании собственников жилья многоквартирного дома автовладелец может быть лишен такого права.
Кому могут отказать в пользовании парковкой?
Новые жильцы могут столкнуться с тем, что им откажут в пользовании парковкой на том основании, что мест нет. Однако важно учитывать то, что у всех равные права на пользование общедомовым имуществом. Если вас лишают возможности парковать свой автомобиль, инициируйте общее собрание жильцов и поднимите вопрос о перераспределении парковочных мест или расширении стоянки.
За расширение парковки и установку ограждающих устройств должны проголосовать не менее ⅔ от общего числа голосов собственников. Только при наличии такого количества голосов вопрос считается решенным и это должно быть зафиксировано в протоколе.
Источники: https://blog.domclick.ru.