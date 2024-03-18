Можно ли закрепить за собой место парковки во дворе

Новые жильцы могут столкнуться с тем, что им откажут в пользовании парковкой на том основании, что мест нет. Однако важно учитывать то, что у всех равные права на пользование общедомовым имуществом. Если вас лишают возможности парковать свой автомобиль, инициируйте общее собрание жильцов и поднимите вопрос о перераспределении парковочных мест или расширении стоянки.