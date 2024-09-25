Можно ли заключить брачный договор уже после свадьбы

Брачный договор — документ, в котором муж и жена могут прописать, что будет с их имуществом во время брака и в случае развода. Например, по общему правилу, все, что нажито за супружескую жизнь, принадлежит обоим супругам в равных долях. В брачном договоре можно предусмотреть передачу конкретного имущества в единоличную собственность одного из супругов — это касается и тех объектов, которые уже куплены, и тех, приобретение которых планируется. Правильно составленное соглашение позволит избежать споров по разделу имущества, если брак распадется: в нем можно предусмотреть, что и кому переходит, условия компенсаций и другие нюансы.