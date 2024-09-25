Можно ли заключить брачный договор уже после свадьбы

Юристы называют брачный договор гарантом стабильности в отношениях. Несмотря на то, что не много семей фиксируют имущественные обязательства — в 2023 году это сделали 120 тысяч пар — ежегодно этот показатель растет.
Что такое брачный договор?
Брачный договор — документ, в котором муж и жена могут прописать, что будет с их имуществом во время брака и в случае развода. Например, по общему правилу, все, что нажито за супружескую жизнь, принадлежит обоим супругам в равных долях. В брачном договоре можно предусмотреть передачу конкретного имущества в единоличную собственность одного из супругов — это касается и тех объектов, которые уже куплены, и тех, приобретение которых планируется. Правильно составленное соглашение позволит избежать споров по разделу имущества, если брак распадется: в нем можно предусмотреть, что и кому переходит, условия компенсаций и другие нюансы.
Когда можно заключить брачный договор?
По закону договориться о статусе имущества можно и до заключения брака, и уже во время совместной жизни (ст. 41 СК РФ). Сходить к нотариусу и определить режим имущественных прав и обязанностей можно в любое время — не имеет значения, какую годовщину свадьбы отметили супруги и сколько они нажили за все время.
Действует ли брачный договор до заключения брака?
Нет. Если будущие супруги решили договориться до ЗАГСа, то документ начнет действовать только после регистрации брака. До этого момента договор не будет иметь юридической силы, и это будет отдельно прописано в тексте.