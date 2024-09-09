Можно ли забрать подарок обратно

Подарок — это передаваемое безвозмездно в собственность другому человеку имущество, либо освобождение этого другого человека от долга, но тоже безвозмездно. Тот, кто дарит подарок, является дарителем, а получивший подарок — одаряемым.
«Вручая подарок, с точки зрения юриспруденции, вы заключаете договор дарения, который считается заключенным с момента дачи согласия одаряемым и принятия подарка», — объясняет адвокат.
Так, Верховный суд РФ в одном из своих решений прямо указывает, что неразделенная любовь и обида после расставания не являются законным поводом для возврата дорогих подарков, презентованных во время незарегистрированных отношений.
Требовать вернуть подаренное нельзя. Но есть несколько исключений, изложенные в статьях 577, 578 Гражданского кодекса РФ, когда (при наличии оснований) можно через суд отменить договор дарения или признать его недействительным.
«Согласно ст. 577 ГК, даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь, если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни», — говорит Шиманский.
При этом отказ дарителя от исполнения договора дарения не дает одаряемому права требовать возмещения убытков.
Отмена же дарения четко прописана в ст.578 ГК РФ.
«Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения», — разъясняет Александр Шиманский.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
Также даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если «обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты».
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
Есть в Гражданском кодексе РФ еще и статья 579. В ней говорится, что правила об отказе от исполнения договора дарения и об отмене дарения, не применяются к обычным подаркам небольшой стоимости, подытожил Александр Шиманский.