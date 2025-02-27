Можно ли заболеть гриппом два раза подряд

По словам врача, повторно заразиться гриппом возможно в следующих случаях:
- Если происходит заражение разными штаммами вируса.
Существуют различные штаммы гриппа — в один год будут распространены определенные, но это не значит, что совсем будут отсутствовать другие штаммы, объяснила врач.
- Если вирус мутировал.
Грипп и другие вирусы часто мутируют, при мутации могут возникать особенности, на которые сформировавшийся после первого заражения иммунитет не отреагирует в достаточной степени.
- Если иммунитет после болезни не успел в достаточной степени сформироваться.
По словам терапевта, это может происходить как из-за индивидуальных особенностей организма, так и из-за недостаточной профилактики и отсутствия отдыха во время болезни.
Кроме того, на фоне снижения иммунитета можно заболеть не только гриппом, но и другой вирусной инфекцией. «Например, когда человек переносит заболевание, тем более такое серьезное, как грипп, “на ногах”, то восстановление занимает значительное время, а осложнения — не редкость», — утверждает Ольга Александрова.
Она не гарантирует стопроцентную защиту от заболевания, но защищает от самых распространенных в этом году штаммов и не позволяет развиваться осложнениям.
«Даже сейчас привиться еще не поздно, если вы пропустили вакцинацию осенью», — говорит терапевт.
Однако нужно соблюдать общие правила профилактики:
- cтараться реже посещать общественные места;
- мыть руки и лицо после улицы;
- обрабатывать антисептиком предметы частого использования;
- регулярно проветривать помещения;
- достаточно спать. Качественный сон обеспечивает организм мелатонином, который помогает организму восстанавливаться;
- управлять стрессом.
«Стресс снижает общую сопротивляемость организма заболеваниям», — заключила доктор.