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Можно ли заболеть гриппом два раза подряд

Гриппом действительно можно заразиться два раза подряд. Почему это может случиться, рассказала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас» Ольга Александрова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

По словам врача, повторно заразиться гриппом возможно в следующих случаях:

  • Если происходит заражение разными штаммами вируса.

Существуют различные штаммы гриппа — в один год будут распространены определенные, но это не значит, что совсем будут отсутствовать другие штаммы, объяснила врач.

  • Если вирус мутировал.

Грипп и другие вирусы часто мутируют, при мутации могут возникать особенности, на которые сформировавшийся после первого заражения иммунитет не отреагирует в достаточной степени.

  • Если иммунитет после болезни не успел в достаточной степени сформироваться.

По словам терапевта, это может происходить как из-за индивидуальных особенностей организма, так и из-за недостаточной профилактики и отсутствия отдыха во время болезни.

Кроме того, на фоне снижения иммунитета можно заболеть не только гриппом, но и другой вирусной инфекцией. «Например, когда человек переносит заболевание, тем более такое серьезное, как грипп, “на ногах”, то восстановление занимает значительное время, а осложнения — не редкость», — утверждает Ольга Александрова.

По ее словам, если лучшая защита — это нападение, то лучшая профилактика гриппа — вакцинация.

Она не гарантирует стопроцентную защиту от заболевания, но защищает от самых распространенных в этом году штаммов и не позволяет развиваться осложнениям.

«Даже сейчас привиться еще не поздно, если вы пропустили вакцинацию осенью», — говорит терапевт.

Однако нужно соблюдать общие правила профилактики:

  • cтараться реже посещать общественные места;
  • мыть руки и лицо после улицы;
  • обрабатывать антисептиком предметы частого использования;
  • регулярно проветривать помещения;
  • достаточно спать. Качественный сон обеспечивает организм мелатонином, который помогает организму восстанавливаться;
  • управлять стрессом.

«Стресс снижает общую сопротивляемость организма заболеваниям», — заключила доктор.