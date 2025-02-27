Можно ли заболеть гриппом два раза подряд

Кроме того, на фоне снижения иммунитета можно заболеть не только гриппом, но и другой вирусной инфекцией. «Например, когда человек переносит заболевание, тем более такое серьезное, как грипп, “на ногах”, то восстановление занимает значительное время, а осложнения — не редкость», — утверждает Ольга Александрова.