Можно ли взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, чтобы продлить каникулы?

Один из важных факторов, который стоит учитывать — это то, что период с 1 по 8 января 2025 года будет праздничным. Если вы берете отпуск на 9 и 10 января, вы фактически продлеваете свои каникулы с учетом уже имеющихся новогодних праздников. Это может вызвать вопросы на уровне организации, особенно если в компании существуют особые правила касательно получения отпусков в праздничный период.