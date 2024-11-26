Эксперт ответил, можно ли взять отпуск с понедельника по пятницу

В письме Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100−6−1 сказано, что работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей (в частности, в обязательном порядке требовать от работника включения в отпуск выходных дней).