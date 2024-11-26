Эксперт ответил, можно ли взять отпуск с понедельника по пятницу

Запрет на отпуск с понедельника по пятницу законом не установлен. Однако, чтобы разделить отпуск на части, работник и работодатель должны договориться об этот друг с другом, рассказала Юлия Паушкина, руководитель трудовой практики АБ КИАП.
Порядок оформления соглашения между работником и работодателем о разделении отпуска на части трудовым законодательством не установлен. Он может определяться, в частности:
- локальным нормативным актом работодателя (ст. 8 ТК РФ);
- в письменном заявлении работника, согласованном работодателем;
- в графике отпусков;
- в приказе работодателя о разделении отпуска.
В письме Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100−6−1 сказано, что работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей (в частности, в обязательном порядке требовать от работника включения в отпуск выходных дней).
Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора, разъяснила юрист.