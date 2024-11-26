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Эксперт ответил, можно ли взять отпуск с понедельника по пятницу

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (часть первая статьи 125 ТК РФ).

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Запрет на отпуск с понедельника по пятницу законом не установлен. Однако, чтобы разделить отпуск на части, работник и работодатель должны договориться об этот друг с другом, рассказала Юлия Паушкина, руководитель трудовой практики АБ КИАП.

Порядок оформления соглашения между работником и работодателем о разделении отпуска на части трудовым законодательством не установлен. Он может определяться, в частности:

  • локальным нормативным актом работодателя (ст. 8 ТК РФ);
  • в письменном заявлении работника, согласованном работодателем;
  • в графике отпусков;
  • в приказе работодателя о разделении отпуска.

В письме Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100−6−1 сказано, что работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей (в частности, в обязательном порядке требовать от работника включения в отпуск выходных дней).

Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора, разъяснила юрист.