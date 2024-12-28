Можно ли взять отпуск 15 раз за год

При устройстве на работу каждый сотрудник получает не только обязанности, но и права. Одно из них — право на отдых и заслуженный отпуск. Какой период отпуска положен сотруднику согласно ТК РФ и можно ли разделить его на 15 частей — читайте в справке Aif.ru.