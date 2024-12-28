Можно ли взять отпуск 15 раз за год

При устройстве на работу каждый сотрудник получает не только обязанности, но и права. Одно из них — право на отдых и заслуженный отпуск. Какой период отпуска положен сотруднику согласно ТК РФ и можно ли разделить его на 15 частей — читайте в справке Aif.ru.
Можно ли разделить отпуск на 15 раз?
Согласно статье 37 Конституции РФ, а также статье 107 ТК РФ, за каждый отработанный год работодатель обязан предоставить сотруднику 28 дней оплачиваемого отпуска в году. При этом каждый отпускной день будет оплачен в размере, равном среднедневному заработку за последние 12 месяцев.
Можно ли при этом разделить отпуск на 15 равных частей и что для этого потребуется — рассказал руководитель отдела по управлению персоналом московской медиакомпании Екатерина Шпилевая.
«Конечно, сотрудник имеет право взять отпуск 15 раз за год. Но важно учитывать, что одна часть отпуска должна составлять не менее 14 дней подряд. Остальные же 14 дней можно разделить на четырнадцать отдельных дополнительных отпусков по одному дню, заранее согласовав это решение с руководством», — поделился эксперт.
Согласно ч. 1 ст. 125 ТК РФ, работник по соглашению с работодателем вправе использовать ежегодный оплачиваемый отпуск по частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.