Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли взять отпуск 15 раз за год

Какой период отпуска положен сотруднику и можно ли разделить его на 15 частей — читайте в справке Aif.ru.

Источник: Freepik

При устройстве на работу каждый сотрудник получает не только обязанности, но и права. Одно из них — право на отдых и заслуженный отпуск. Какой период отпуска положен сотруднику согласно ТК РФ и можно ли разделить его на 15 частей — читайте в справке Aif.ru.

Можно ли разделить отпуск на 15 раз?

Согласно статье 37 Конституции РФ, а также статье 107 ТК РФ, за каждый отработанный год работодатель обязан предоставить сотруднику 28 дней оплачиваемого отпуска в году. При этом каждый отпускной день будет оплачен в размере, равном среднедневному заработку за последние 12 месяцев.

Можно ли при этом разделить отпуск на 15 равных частей и что для этого потребуется — рассказал руководитель отдела по управлению персоналом московской медиакомпании Екатерина Шпилевая.

«Конечно, сотрудник имеет право взять отпуск 15 раз за год. Но важно учитывать, что одна часть отпуска должна составлять не менее 14 дней подряд. Остальные же 14 дней можно разделить на четырнадцать отдельных дополнительных отпусков по одному дню, заранее согласовав это решение с руководством», — поделился эксперт.

Согласно ч. 1 ст. 125 ТК РФ, работник по соглашению с работодателем вправе использовать ежегодный оплачиваемый отпуск по частям. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.