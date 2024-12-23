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Можно ли взять отгул на субботу, 28 декабря

Как сделать последний рабочий день года выходным — читайте в справке aif.ru.

Источник: Freepik

В конце года россиян ожидает шестидневная рабочая неделя: суббота 28 декабря в 2025 году не является выходным или праздничным днем. Можно ли взять отгул на этот день и что для этого потребуется — читайте в справке Aif.ru.

Разрешено ли взять отгул 28 декабря 2025 года?

Шестидневной будет последняя рабочая неделя декабря. Выходной с субботы 28 декабря был перенесен на понедельник 30 декабря, который в этом году станет нерабочим. Руководитель отдела по управлению персоналом московской медиакомпании Екатерина Шпилевая рассказала, можно ли взять отгул на последний день 2024 года и что для этого потребуется:

«По закону 28 декабря — это не выходной или праздничный, а сокращенный рабочий день. Но это не означает, что работодатель не может пойти навстречу своим сотрудникам и предоставить всем или некоторым из них дополнительный выходной в этот день в соответствии с трудовым договором или внутренними правилами компании» — поделилась Екатерина Шпилевая.

Также эксперт отметил, что сотрудник может воспользоваться официальным отгулом: «Если у вас есть официальный отгул, его можно взять на субботу 28 декабря. Главное не забыть оформить и согласовать решение с работодателем».