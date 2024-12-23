Можно ли взять отгул на субботу, 28 декабря

«По закону 28 декабря — это не выходной или праздничный, а сокращенный рабочий день. Но это не означает, что работодатель не может пойти навстречу своим сотрудникам и предоставить всем или некоторым из них дополнительный выходной в этот день в соответствии с трудовым договором или внутренними правилами компании» — поделилась Екатерина Шпилевая.