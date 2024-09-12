Можно ли взять фамилию мужа через год после свадьбы?

В ЗАГСе молодоженам предоставляют выбор, с какой фамилией идти дальше по жизни. Есть три варианта: оставить свою фамилию, взять фамилию супруга или соединить фамилии в двойную, например, Петров-Водкин или Мамин-Сибиряк.
Новые (или старые) данные зафиксируют в свидетельстве о заключении брака. Если фамилия изменилась, на основании этого документа внесут изменения в паспорт, водительское удостоверение и другие.
Может ли мужчина поменять фамилию, когда женится?
Да, может. Хотя традиционно перед дилеммой, брать ли фамилию супруга, оказывается женщина, закон считает права молодоженов равными и не запрещает мужчине взять понравившуюся фамилию жены.
Обязательно ли невесте брать фамилию жениха?
Нет, не обязательно. В ст. 32 Семейного кодекса закреплено право на сохранение добрачной фамилии.
Что делать, если не жена не хотела брать фамилию мужа, а потом передумала?
Если в течение совместной жизни женщина решила, что фамилия супруга ей нравится больше, она может обратиться в ЗАГС с заявлением о перемене имени. Причем совершенно не важно, сколько прошло: год или десять лет.
В соответствии с ч. 2 ст. 19 Гражданского кодекса, право изменить имя есть у любого гражданина Российской Федерации. Как сделать это правильно, разъяснено в главе VII Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Если коротко, нужно обратиться в любой орган ЗАГСа с заявлением о перемене имени и дополнительными документами: свидетельством о рождении, свидетельством о заключении брака и паспортом.
Могут ли в ЗАГСе отказаться менять фамилию после регистрации брака?
Нет, не могут. Так, Верховный Суд рассматривал спор, в котором ЗАГС отказал женщине в изменении добрачной фамилии на двойную фамилию (объединить с фамилией мужа) спустя 8 лет со дня свадьбы.
Отказ был мотивирован тем, что это решение должно приниматься исключительно в момент регистрации брака, а также, что супругу тоже обязательно нужно взять двойную фамилию, чего он не хочет.
Верховный Суд признал действия сотрудников ЗАГСа незаконными и указал, что спор связан с осуществлением гражданином Российской Федерации своего права на перемену имени, а не с регистрацией брака. Кроме того, в соответствии со ст. 32 Семейного кодекса РФ, «перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену фамилии другого супруга».