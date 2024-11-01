Можно ли выписаться из квартиры в никуда

У каждого россиянина должна быть постоянная регистрация. Это подтверждает отметка в паспорте. А можно выписаться из квартиры или дома и не оформлять прописку?
«Если место жительства меняется, нужно сообщить в органы МВД новый адрес прописки в течение семи дней, — поясняет юрист Сергей Гаврюшкин. — Временную регистрацию нужно оформлять только при переезде в другой регион — не тот, где у вас есть постоянная прописка. Это нужно сделать не позднее 90 дней с момента переезда. То есть до трех месяцев можно жить и без временной регистрации, а в пределах одного региона она вообще не понадобится».
При этом закон не запрещает выписываться из жилья без немедленной прописки по другому адресу. При подаче заявления для снятия с учёта нужно указать свой новый адрес. Но это чистая формальность: в бланке заявления он обозначается как «предполагаемый новый адрес». Впишется туда потом человек или нет, никто не проверяет.
Накажут ли за отсутствие прописки? Если у нанимателя жилья в другом регионе нет временной регистрации, то и он, и собственник жилья могут быть оштрафованы. Суммы от 2 до 7 тыс. руб. в зависимости от региона. Причем под статью попадает как умышленное нарушение, так и совершенное по неосторожности. Штрафовать на такие суммы могут за каждого незарегистрированного человека и даже несколько раз. Для должностных лиц и организаций штрафы за аналогичные нарушения будут выше.