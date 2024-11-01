Можно ли выписаться из квартиры в никуда

Накажут ли за отсутствие прописки? Если у нанимателя жилья в другом регионе нет временной регистрации, то и он, и собственник жилья могут быть оштрафованы. Суммы от 2 до 7 тыс. руб. в зависимости от региона. Причем под статью попадает как умышленное нарушение, так и совершенное по неосторожности. Штрафовать на такие суммы могут за каждого незарегистрированного человека и даже несколько раз. Для должностных лиц и организаций штрафы за аналогичные нарушения будут выше.