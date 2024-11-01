Депрессия — серьезное заболевание, с которым сталкиваются многие люди. Это не просто плохое настроение или временная грусть, а болезнь, которая может повлиять на все аспекты вашей жизни. Можно ли вылечить депрессию без лекарств, рассказывает врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев.