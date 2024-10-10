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Можно ли влюбляться в героя мультиков?

Психологи объясняют, что это совершенно нормально.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Диснеевские принцессы, Гаечка из «Чип и Дейл спешат на помощь», Мисти из «Покемонов», Кар-карыч из «Смешариков» — любой, кто смотрел мультики, наверняка сталкивался с понятным явлением: на кого-то из персонажей хочется быть похожим, а в кого-то — влюбиться.

Чаще всего подобные эмоции испытывают юные зрители, но порой героями анимации можно увлечься даже во взрослом возрасте. И самое главное — психологи считают, что это совершенно нормально. По крайней мере, именно так утверждает сайт Popular Science.

На самом деле, как это ни странно, увлечение мультипликационным персонажем мало чем отличается от влюбленности в реального человека. Наше увлечение кем-либо на первых порах все равно не имеет отношения к реальному человеку, объясняет клинический психолог из Калифорнии доктор Розенберг. Мы берем те немногие факты, которые знаем о человеке, и заполняем все неизвестное своими фантазиями, идеализируя объект нашего интереса.

То же самое, утверждает врач, касается и музыкальных или кинозвезд: мы увлекаемся образом, персонажем, а не реальным человеком, о котором обычно знаем не так много.

Доктор Кэтрин Сейферт, психолог, специализирующийся на сексуальном развитии у детей, добавляет: «Дети не столько ищут партнера, сколько пытаются разобраться — им интересно в игровой форме попробовать разные формы взаимоотношений между людьми, понять, что они значат и как их испытать».

То же самое касается сериалов, видеоигр и других произведений искусства. Поэтому, советуют психологи, если вас вдруг смутит, что вам нравится нарисованный зверек, харизматичный доктор из телесериала или герой компьютерной игры, не беспокойтесь: ваш мозг просто упражняется.

Ранее рассказали еще один любопытный факт из психологии: почему люди всегда уверены, что они правы.