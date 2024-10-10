Можно ли влюбляться в героя мультиков?

На самом деле, как это ни странно, увлечение мультипликационным персонажем мало чем отличается от влюбленности в реального человека. Наше увлечение кем-либо на первых порах все равно не имеет отношения к реальному человеку, объясняет клинический психолог из Калифорнии доктор Розенберг. Мы берем те немногие факты, которые знаем о человеке, и заполняем все неизвестное своими фантазиями, идеализируя объект нашего интереса.