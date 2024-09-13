Можно ли вернуть деньги за покупку, оплаченную бонусами?

Многие маркетплейсы и интернет-магазины предлагают оплату бонусами и баллами. И, выяснил aif.ru, даже при оплате таким способом можно вернуть средства, если товар не подошел.
«В том случае, если оплата товаров на маркетплейсах произведена за счет бонусных баллов, при расторжении этого договора купли-продажи покупатель имеет право рассчитывать на получение возврата только той части, которая им была фактически уплачена денежными средствами, — объяснила профессор кафедры “Финансовый контроль и казначейское дело” Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Алексеева. — Доказательством данного факта является судебная практика, в которой отказывают в начислении неустойки той части цены товара, уплаченной бонусными баллами».
А вот рассчитывать на возврат баллов, уплаченных за возвращенный товар, можно только в личный кабинет на сайте продавца, что закреплено в статье 12 Гражданского кодекса, отметила Алексеева.