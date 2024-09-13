Можно ли вернуть деньги за покупку, оплаченную бонусами?

«В том случае, если оплата товаров на маркетплейсах произведена за счет бонусных баллов, при расторжении этого договора купли-продажи покупатель имеет право рассчитывать на получение возврата только той части, которая им была фактически уплачена денежными средствами, — объяснила профессор кафедры “Финансовый контроль и казначейское дело” Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Алексеева. — Доказательством данного факта является судебная практика, в которой отказывают в начислении неустойки той части цены товара, уплаченной бонусными баллами».