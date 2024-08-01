Можно ли вернуть деньги за некачественный ремонт

С исполнителем лучше всего с самого начала заключать договор по всем правилам. В этом случае вы можете обращаться к закону «О защите прав потребителей» и Гражданскому кодексу. В статье 730 ГК РФ указано, что законом «О защите прав потребителей» регулируются все вопросы, которые не регламентируются самим ГК.