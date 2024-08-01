Можно ли вернуть деньги за некачественный ремонт

Ремонт квартиры или дома — мероприятие, требующее много финансовых и временных затрат. И бывает так, что работа не устраивает заказчика и оставляет желать лучшего.
В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги, если ремонт сделан некачественно.
В каком случае можно защитить свои права
С исполнителем лучше всего с самого начала заключать договор по всем правилам. В этом случае вы можете обращаться к закону «О защите прав потребителей» и Гражданскому кодексу. В статье 730 ГК РФ указано, что законом «О защите прав потребителей» регулируются все вопросы, которые не регламентируются самим ГК.
Как защититься
Согласно статье 731 ГК РФ, заказчик может отказаться от навязанных услуг, не указанных в договоре, а также и вовсе от выполнения работ (в этом случае необходимо оплатить уже выполненную работу).
В договоре необходимо перечислить все работы, которые предполагаются, а также расценки исполнителей. В дальнейшем эти данные можно будет менять только по соглашению сторон.
В статье 733 ГК РФ указывается, что при выполнении работ с материалом подрядчика заказчик полностью его оплачивает. Если цена в магазине на материалы меняется после заключения договора, перерасчет не проводится. Поэтому есть смысл указать всю сумму ремонта сразу.
Если заказчик предоставляет свои материалы, следует указать их количество, стоимость, сферу применения и так далее.
Согласно статье 736 ГК РФ, исполнитель после окончания ремонта обязан уведомить заказчика обо всех нюансах ухода за поверхностями и материалами. Если этого сделано не было, а ремонт в результате оказался некачественным, следует обратиться в суд.
Что делать, если в ремонте обнаружили недостатки
Если в течение пяти лет после окончания ремонта заказчик обнаружил недостатки, связанные с некачественно выполненными работами, он может предъявить исполнителю претензии и потребовать:
- устранения недостатков;
- пропорционального уменьшения стоимости работ;
- повторного выполнения работ;
- возмещения расходов, понесенных заказчиком на самостоятельное устранение недостатков
Помимо прочего, заказчик может полностью отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы не были устранены исполнителем.
Если исполнитель отказывается какое-либо из вышеперечисленных требований, заказчик имеет законное право обратиться в суд.
Обращение в суд
Перед обращением в суд необходимо собрать доказательства: фото- и видеозаписи состояния в квартиры сразу же после ремонта, показания свидетелей и так далее. Также нужно будет предоставить договор.
Если дефекты не очевидны, потребуется независимая экспертиза. Если в итоге заказчик выиграет дело, исполнитель будет обязан возместить все расходы на судопроизводство.
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Анна Морозова