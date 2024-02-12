Можно ли вернуть билеты на концерт, в театр, музей и цирк?

Вернуть уплаченную за неиспользованный билет в музей, на концерт или цирковое представление получится не во всех случаях. Полную стоимость билета вам обязаны вернуть, если причиной отказа от посещения мероприятия стала:
— болезнь посетителя;
— смерть члена семьи, близкого родственника.
Но лишь при условии, что билет куплен до начала болезни, а смерть близкого родственника наступила после покупки билета и не ранее, чем за 14 дней до мероприятия.
Во всех остальных случаях сумма возврата будет зависеть от того, когда вы сдадите билет:
— если до мероприятия осталось 10 дней и более, вам вернут 100% стоимости возвращенного билета;
— от 5 до 9 дней — 50%;
— от 3 до 4 дней — 30%;
— менее 3 дней — организатор не обязан возвращать деньги, но может сделать это добровольно.
Что нужно для возврата денег за билет?
Чтобы вернуть деньги за билет, нужно:
— написать заявление на возврат в свободной форме и приложить к нему оригинал билета, а также подтверждающие документы;
— отнести заявление и документы лично или отправить по почте заказным письмом.
При личном визите нужно будет предъявить паспорт, а при отправке почтой копию паспорта следует приложить к заявлению.
Если документы, подтверждающие болезнь посетителя или смерть родственника сразу представить невозможно, их можно донести (дослать) в течение 14 дней после мероприятия при условии, что заявление и билеты вы отправили не позднее дня мероприятия.
Как быстро вернут деньги за билет?
Деньги за сданный билет вам должны вернуться в течение 20 дней: 10 дней дается на рассмотрение заявления и еще 10 дней — на сам возврат.
Можно ли переоформить именной билет?
Переоформить именной билет на другого человека можно не позднее чем за 10 дней до даты мероприятия. Если билет был льготным, право на льготу должно быть и у нового владельца.