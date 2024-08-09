Можно ли в суде вести аудиозапись на диктофон?

Нет. Судебный процесс бывает двух типов: открытый и закрытый. В первом случае все публично — на заседание даже открыт вход для свободных слушателей. Во-втором — посторонние в зал не допускаются, ход дела не может освещаться публично. Решение закрыть судебное заседание принимает председательствующий судья, если есть риск, что проведение процесса в отрытом режиме может привести разглашению охраняемых законом сведений, дело касается несовершеннолетних и по другим основаниям, установленным процессуальным законом.