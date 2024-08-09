Можно ли в суде вести аудиозапись на диктофон?

Участники процесса вправе фиксировать все происходящее в судебном заседании, в том числе и делая аудиозапись на диктофон, используя как отдельное устройство, так и встроенное в смартфон. Это право предоставлено законом и есть в каждом процессуальном кодексе: п. 7 ст. 11 АПК РФ, п. 5 ст. 241 УПК РФ, п. 7 ст. 10 ГПК РФ, п. 5 ст. 11 КАС РФ, только называется либо «фиксация с помощью средств звукозаписи», либо «использование средств аудиозаписи».
Нужно ли предупреждать судью об использовании диктофона?
Нет, не нужно. Закрепление права на звукозапись в законе без каких-либо уточнений предполагает, что все присутствующие в зале суда не должны ни уведомлять судью об этом, ни получать разрешение на использование техники в целях фиксации деталей процесса.
Можно ли вести запись на диктофон в закрытом судебном заседании?
Нет. Судебный процесс бывает двух типов: открытый и закрытый. В первом случае все публично — на заседание даже открыт вход для свободных слушателей. Во-втором — посторонние в зал не допускаются, ход дела не может освещаться публично. Решение закрыть судебное заседание принимает председательствующий судья, если есть риск, что проведение процесса в отрытом режиме может привести разглашению охраняемых законом сведений, дело касается несовершеннолетних и по другим основаниям, установленным процессуальным законом.
В каждом кодексе рядом с правом на аудиозапись есть оговорка, что присутствующие могут ее вести только в открытом судебном заседании. В УПК РФ отдельно указано, что в закрытом заседании использование средств аудиозаписи не допускается (ст. 259) — здесь речь идет о судебных системах аудиопротоколирования. В ГПК РФ закреплено правило, что нельзя вести аудиопротокол, пользоваться системами видеоконференц-связи и веб-конференции (п. 6 ст. 10).
Конституционный Суд РФ в своей практике отмечал, что запрет на ведение аудиозаписи не нарушает права участников процессе, поскольку закон не запрещает фиксировать ход заседания в письменном виде и подавать замечания на протокол судебного заседания после его изготовления.