Можно ли в поезде пить пиво?

Для ответа на этот вопрос обратимся к российскому законодательству. Согласно статье 16 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пить алкоголь нельзя в общественных местах, в том числе на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях.