Можно ли в поезде пить пиво?

Для ответа на этот вопрос обратимся к российскому законодательству. Согласно статье 16 федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», пить алкоголь нельзя в общественных местах, в том числе на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях.
Где можно пить пиво в поезде?
Единственное место в поезде, где можно пить алкоголь — вагон-ресторан. Здесь можно купить «алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта не более 16,5%» — то есть пиво и вино.
Персонал вагона-ресторана не имеет права продавать алкоголь навынос. За это могут оштрафовать, отобрать лицензию и конфисковать спиртное. Сотрудники должны предложить клиенту сесть за столик, дать меню и винную карту, вскрыть бутылку и налить напиток в посуду. А еще — сообщить, что выносить спиртное за пределы вагона-ресторана запрещено.
Если покупатель не обращает внимания на предупреждение и выносит алкоголь, работники обязаны сообщить в полицию или начальнику поезда.
Какой штраф за употребление пива в поезде?
Согласно статье 20.20. КоАП РФ, за употребление алкогольной продукции в общественных местах, в том числе поездах, грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей. А если человек пьян и ведет себя неадекватно, могут даже арестовать на 15 суток.
К алкогольной продукции относятся напитки с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Пиво также входит в эту категорию, исключение составляет безалкогольное.