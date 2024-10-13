Можно ли уйти с продленки, а потом вернуться обратно

Он сообщил, что это возможно, но такой режим нужно заранее обсудить с классным руководителем или администрацией школы. Родителей могут попросить написать заявление о графике посещения продленки.
При этом посещать кружки и секции ребенок должен в своей школе. Их посещение вне учреждения законодательно не урегулировано.
«Таким образом, этот вопрос может быть урегулирован в индивидуальном порядке между родителями и руководством школы Время на посещение внешкольных занятий в режиме дня ГПД предусмотрено рекомендациями Минпросвещения России от 10.04.2023 N 03−652», — сказал Владимир Шулов в разговоре с «Мелом».
К слову о дополнительных занятиях для ребенка. При их выборе нужно учитывать ряд нюансов и рекомендаций психолога.