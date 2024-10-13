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Можно ли уйти с продленки, а потом вернуться обратно

Может ли ребенок уйти с продленки, чтобы сходить, например, на урок в музыкальную школу, а потом вернуться обратно? Это объяснил эксперт Обрсоюза Владимир Шулов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Он сообщил, что это возможно, но такой режим нужно заранее обсудить с классным руководителем или администрацией школы. Родителей могут попросить написать заявление о графике посещения продленки.

При этом посещать кружки и секции ребенок должен в своей школе. Их посещение вне учреждения законодательно не урегулировано.

«Таким образом, этот вопрос может быть урегулирован в индивидуальном порядке между родителями и руководством школы Время на посещение внешкольных занятий в режиме дня ГПД предусмотрено рекомендациями Минпросвещения России от 10.04.2023 N 03−652», — сказал Владимир Шулов в разговоре с «Мелом».

К слову о дополнительных занятиях для ребенка. При их выборе нужно учитывать ряд нюансов и рекомендаций психолога.