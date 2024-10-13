Можно ли уйти с продленки, а потом вернуться обратно

«Таким образом, этот вопрос может быть урегулирован в индивидуальном порядке между родителями и руководством школы Время на посещение внешкольных занятий в режиме дня ГПД предусмотрено рекомендациями Минпросвещения России от 10.04.2023 N 03−652», — сказал Владимир Шулов в разговоре с «Мелом».