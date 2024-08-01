Можно ли уволиться по электронной почте или через мессенджер?

Расторгнуть трудовой договор работник, согласно 80 статье Трудового кодекса (ТК РФ), должен в заявительной форме, предупредив об этом работодателя не позднее чем за две недели до увольнения (по соглашению сторон расторгнуть договор можно и до истечения этого срока).
Закон разрешает отправлять заявление на увольнение через е-mail или мессенджеры?
Нет, в общей практике закон не предусматривает подобной возможности. Работник не может отправить заявление об увольнении в виде скана письменного документа или его фотографии через мессенджеры или по электронной почте. Это правило распространяется даже на те организации, которые используют электронный документооборот. «Ведь отправленный по почте скан заявления электронным документом не является», — уточняют специалисты Государственной инспекции охраны труда в Астраханской области.
- под письменным документом подразумевается документ, информация которого зафиксирована знаками письменности;
- под электронным — документ, информация которого представлена в электронной форме.
Также сообщается, что согласно статье 22.1 ТК РФ под электронным документооборотом понимается создание, подписание, использование и хранение документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумаге. Обмен такими электронными документами осуществляется с помощью:
- цифровой платформы «Работа в России»;
- информационной системы работодателя.
«Таким образом, возможность направления электронных образов документов (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования или фотографирования с сохранением его реквизитов) посредством электронной почты, мессенджеров ТК не допускается, за исключением случаев, установленных частью 13 статьи 22.3 Кодекса», — говорится в письме ведомства.
Под исключительными случаями, упомянутыми в 13 части 22.3 статьи ТК, подразумеваются природные или техногенные катастрофы, несчастные случаи на производстве, аварии, пожары, эпидемий
Как должно выглядеть заявление на увольнение?
Согласно ТК РФ, заявление на увольнение должно быть подано в письменной форме. Обычно это делается на листе формата А4. Заявление пишется от руки, либо заполняется на компьютере (можно использовать готовый бланк), распечатывается и собственноручно пописывается.
Требований к содержанию самого заявления в ТК нет, го можно почитать рекомендации экспертов в области трудового права. В частности, сервис glavbukh.ru не советует писать в заявлении ничего лишнего, только кому и от кого оно адресовано (в шапке заявления, справа), потом непосредственно саму просьбу о расторжении трудового договора, а также дату и вашу подпись.
Также в заявлении должно быть указано основание, по которому человек покидает работу, отмечает онлайнинспекция.рф. Общепринятая формулировка выглядит как: «Прошу уволить меня по собственному желанию…» При этом сайт garant.ru предлагает не использовать в тексте предлога «с», чтобы избежать путаницы в понимании последнего рабочего дня. Например, вместо «Прошу уволить меня по собственному желанию с 1 сентября 2024 года…», лучше указать: «Прошу уволить меня по собственному желанию 1 сентября 2024 года…» «В этом случае 1 сентября 2024 года однозначно будет считаться последним днем работы», — отмечают специалисты.
Заявление нужно отнести в отдел кадров или отдать начальнику непосредственно в руки. Потом сотрудник отрабатывает положенный срок (не более двух недель). За это время издается указ об увольнении. По истечении периода отработки заявитель увольняется, получая все необходимые выплаты и документы.