Можно ли уволиться по электронной почте или через мессенджер?

Также в заявлении должно быть указано основание, по которому человек покидает работу, отмечает онлайнинспекция.рф. Общепринятая формулировка выглядит как: «Прошу уволить меня по собственному желанию…» При этом сайт garant.ru предлагает не использовать в тексте предлога «с», чтобы избежать путаницы в понимании последнего рабочего дня. Например, вместо «Прошу уволить меня по собственному желанию с 1 сентября 2024 года…», лучше указать: «Прошу уволить меня по собственному желанию 1 сентября 2024 года…» «В этом случае 1 сентября 2024 года однозначно будет считаться последним днем работы», — отмечают специалисты.