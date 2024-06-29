Можно ли умереть от стресса

В современном обществе редко удается прожить хотя бы месяц без волнений и переживаний. Для человека естественно испытывать короткие, умеренные эмоциональные всплески по разным поводам. Такой легкий стресс часто даже полезен, поскольку он позволяет взбодриться и почувствовать себя живым.
Другое дело — серьезные потрясения или хронический стресс, вот это уже может оказать негативное влияние на здоровье. Но может ли это довести до летального исхода? Разбирался aif.ru.
Как работает механизм стресса?
В состоянии резкого эмоционального потрясения в кровь выбрасывается большое количество гормонов — в основном кортизол и адреналин. Сосуды и артерии, питающие сердце, резко сжимаются, и на фоне длительного спазма может произойти сердечный приступ или инсульт.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Джинна Лебедева в комментарии изданию «Вечерняя Москва» пояснила: «В тяжелом эмоциональном состоянии закупоривается один из сосудов мозга, орган ощущает нехватку крови и, как следствие, кислорода. Мозговая ткань стремительно, в течение нескольких часов, а иногда минут, разрушается и наступает смерть, если не оказана своевременная помощь».
Ученые предполагают, что «синдром разбитого сердца» также напрямую связан с повышением уровня гормонов стресса. Этот медицинский термин появился в 1990 году благодаря японскому ученому Хикару Сато и получил название «кардиомиопатия такоцубо». Клиническая картина заболевания очень похожа на инфаркт. Различие лишь в том, что у пациентов с инфарктом наблюдается поражение артерий и нарушение кровотока, а у «разбитых сердец» — гормональное нарушение.
Чаще всего этот синдром развивается именно на фоне стрессовых ситуаций, когда человек переживает сильные негативные эмоции. Это может быть связано с потерей близкого, личной трагедией или даже какой-нибудь фобией.
Летальный исход все-таки возможен?
Маловероятно, что стресс сам по себе приведет к смерти. За исключением критических ситуаций, провоцирующих инфаркт или инсульт, стресс скорее запускает цепочку негативных изменений в организме.
Ни одно серьезное эмоциональное потрясение не проходит бесследно. У человека, перенесшего стресс, могут начаться сбои в иммунной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системах организма. Однако развитие таких долговременных эффектов зависит от индивидуальной устойчивости каждого человека к нервному напряжению. Поэтому, если вы живете в состоянии хронического стресса, важно определить это вовремя.
Как распознать у себя хронический стресс?
Часто на фоне длительных переживаний и тревожности человек теряет контроль над своими эмоциями. Усиленная выработка кортизола в этот период отравляет организм, подобно токсинам. Такое состояние называют хроническим стрессом. На него указывают такие изменения, как:
- чувство напряжения и различные боли в теле;
- упадок сил, нехватка энергии;
- проблемы со сном и концентрацией;
- гипертония или тахикардия;
- частные инфекционные заболевания;
- сбои в работе ЖКТ, нарушения аппетита;
- склонность к зависимостям и др.
Чтобы справиться с острым стрессом и облегчить состояние, рекомендуют дыхательные упражнения, прогулки на природе, посильные физические нагрузки и своевременный отдых. Обязательно восстановить режим сна и ограничить вредные привычки. Но если вы замечаете, что продолжительный стресс ухудшает качество вашей жизни, лучше обратиться к врачу.