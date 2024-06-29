Можно ли умереть от стресса

Ученые предполагают, что «синдром разбитого сердца» также напрямую связан с повышением уровня гормонов стресса. Этот медицинский термин появился в 1990 году благодаря японскому ученому Хикару Сато и получил название «кардиомиопатия такоцубо». Клиническая картина заболевания очень похожа на инфаркт. Различие лишь в том, что у пациентов с инфарктом наблюдается поражение артерий и нарушение кровотока, а у «разбитых сердец» — гормональное нарушение.