Можно ли учиться в двух вузах на бюджете одновременно

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что в законодательстве нет норм, которые напрямую запрещают учиться на бюджете в двух вузах одновременно. Вместе с тем это противоречит части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно ей, человек может получать высшее образование бесплатно только в том случае, если он учится в институте впервые.
Как только человек получит диплом в одном из вузов, он не сможет считаться получающим образование впервые и должен будет получать его платно. «Таким образом, полагаем, что одновременное обучение на двух бюджетных местах противоречит законодательству», — пояснила эксперт.
Она уточнила, что последствия учебы в двух вузах законами не регулируются. Проверять, учился ли студент где-то раньше, институт не обязан. Ответственность за факт такого обучения ни для организации, ни для студента законом не предусмотрена.
«Однако, по нашему мнению, во второй вуз студент может быть зачислен только на место с оплатой обучения либо переведен на платное обучение», — добавила Елена Казакова.
Ранее мы рассказывали, чем академия отличается от университета. Разница между высшими учебными заведениями не так очевидна, как может показаться на первый взгляд, но она есть.