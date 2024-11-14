Можно ли учиться в двух вузах на бюджете одновременно

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что в законодательстве нет норм, которые напрямую запрещают учиться на бюджете в двух вузах одновременно. Вместе с тем это противоречит части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно ей, человек может получать высшее образование бесплатно только в том случае, если он учится в институте впервые.