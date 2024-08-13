Можно ли участвовать в судебном процессе без юридического образования?

В арбитражном процессе (ст. 59 АПК РФ) представлять интересы предпринимателя или организации может только гражданин со статусом адвоката или с высшим юридическим образованием/ученой степенью. Вместе с тем Конституционный Суд разъяснил, что сотрудник организации без юридического образования тоже может быть представителем, при условии, что вместе с ним в заседании будет еще хотя бы один юрист.