Можно ли участвовать в судебном процессе без юридического образования?

Для российских граждан доступ к правосудию открыт вне зависимости от каких-либо факторов, в том числе образования. Совершенно не важно, юрист вы или инженер, если нарушают ваши права и законные интересы. Вместе с тем закон в некоторых случаях не позволяет людям без юридического образования представлять других в суде — об этом читайте в справке aif.ru.
Когда представителем в суде обязательно должен быть юрист?
В гражданском процессе, согласно ст. 48 ГПК РФ, представлять интересы участника процесса в областном, краевом, окружном, верховном суде республики, Верховном Суде РФ должен обязательно адвокат или человек с высшим юридическим образованием/кандидат или доктор юридических наук.
В арбитражном процессе (ст. 59 АПК РФ) представлять интересы предпринимателя или организации может только гражданин со статусом адвоката или с высшим юридическим образованием/ученой степенью. Вместе с тем Конституционный Суд разъяснил, что сотрудник организации без юридического образования тоже может быть представителем, при условии, что вместе с ним в заседании будет еще хотя бы один юрист.
При рассмотрении уголовных дел интересы подозреваемого или обвиняемого представляет защитник. В соответствии со ст. 49 УПК РФ, им может быть только лицо со статусом адвоката и наряду с ним «один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый».
Когда представителем в суде может быть любой человек, даже родственник, без юридического образования?
В гражданском процессе можно быть представителем без соответствующей квалификации, если дело рассматривает мировой судья на судебном участке или в районном суде.
В арбитражном и уголовном процессе это возможно, если кроме не юриста в деле участвует адвокат/лицо с юридическим образованием. Также исключением является рассмотрение уголовного дела мировым судьей: здесь родственник или другое лицо, не имеющее юридического образования, может заменить адвоката.
Также никаких требований не предъявляют к законным представителям (ст. 52 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ), то есть к родителям, усыновителям и опекунам несовершеннолетних, попечителям недееспособных, если их статус подтвержден документально.
Требование о наличии юридического образования у представителей в гражданском и арбитражном и административном судопроизводстве вступило в силу с 1 октября 2019 года. Верховный Суд разъяснил, что если представитель без юридического образования вступил в дело раньше этой даты, то он может продолжать участие в деле.