Запрет на пропаганду чайлдфри: новые меры для повышения рождаемости в России

Ранее эксперты медиакоммуникационного проекта КРОС обозначили ряд наиболее волнующих россиян тем осенью 2024 года. Вопрос о запрете чайлдфри занял пятое место по уровню заинтересованности. При этом мнения граждан разделились: 48% респондентов считают, что сторонников идеи отказа от родительства не следует наказывать, тогда как лишь 44% придерживаются противоположной точки зрения. Кроме того, жители страны активно обсуждают не только саму идею чайлдфри, но и возможные трактовки нового закона, а также его потенциальное влияние на общество.