Запрет на пропаганду чайлдфри: новые меры для повышения рождаемости в России

Государственная Дума РФ во вторник приняла в окончательном чтении закон, запрещающий пропаганду (распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов) отказа от родительства (чайлдфри) в интернет-пространстве, средствах массовой информации, кинематографе и рекламе. Текст документа доступен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
О чайлдфри
Чайлдфри называют людей, которые осознанно выбрали не иметь детей по различным причинам. Важно отметить, что данное понятие не охватывает тех, кто временно откладывает рождение ребенка, не определился с решением по этому вопросу или столкнулся с бесплодием или другими медицинскими проблемами.
Термин «чайлдфри» был введен в 1970-х годах в США на фоне движения за права женщин. Концепция была предложена ныне несуществующей Национальной организацией для не-родителей. Для России явление чайлдфри остаётся относительно новым, однако согласно последним социологическим исследованиям, приблизительно 9% мужчин и женщин в стране предпочитают оставаться без детей. В США этот показатель достигает 15% среди женщин в возрасте 40−44 лет, а в Австрии и Великобритании он составляет даже 20%.
О новом законе в России
Законопроект о запрете публичной пропаганды чайлдфри был принят Государственной Думой в первом чтении 17 октября. Инициаторами законопроекта в России стала группа сенаторов и депутатов, возглавляемая председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В закон внесены поправки в статьи 10.6 и 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в ряд других законодательных актов Российской Федерации.
В соответствии с пояснительной запиской законопроекта, граждан, пропагандирующих идеологию отказа от родительства, ожидает штраф в диапазоне от 50 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц размеры штрафов составят от 100 до 200 тысяч рублей, а юридические лица могут понести ответственность от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Иностранцы, занимающиеся подобной пропагандой, кроме штрафов, могут столкнуться с административным арестом на срок до 15 суток и последующим выдворением из Российской Федерации.
Подробнее о запретах
Если пропаганда будет адресована несовершеннолетним, штрафы существенно возрастут и могут достигнуть от 200 тысяч до 5 миллионов рублей. Документ также указывает, что любые попытки распространения пропаганды отказа от деторождения в интернете могут привести к включению соответствующего сайта в единый реестр запрещенной информации, управляемый Роскомнадзором.
Запрещено также использование материалов с элементами такой пропаганды в СМИ и рекламе.
30 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для Кремля важнейшей задачей остается повышение рождаемости в стране. Он добавил, что законопроект, который вводит ответственность за пропаганду идеологии чайлдфри, может облегчить некоторые социальные процессы.
Ранее эксперты медиакоммуникационного проекта КРОС обозначили ряд наиболее волнующих россиян тем осенью 2024 года. Вопрос о запрете чайлдфри занял пятое место по уровню заинтересованности. При этом мнения граждан разделились: 48% респондентов считают, что сторонников идеи отказа от родительства не следует наказывать, тогда как лишь 44% придерживаются противоположной точки зрения. Кроме того, жители страны активно обсуждают не только саму идею чайлдфри, но и возможные трактовки нового закона, а также его потенциальное влияние на общество.
Мадина Эбзеева